7’den 70’e herkesin tutkunu olduğu canlı bilgi yarışması Hadi, ödülleri ile heyecan yaratmaya devam ediyor.



Türkiye’nin fenomen bilgi yarışması Hadi’de bu pazar günü yarışmacıları kıyasıya rekabet bekliyor. Bugüne kadar 1,8 milyon kişiye 5 milyon TL’ye yakın ödül dağıtan ödül şampiyonu Hadi, Pazar günü saat 20.30’daki yarışması ile 50 bin TL ödül dağıtacak.



50 bin TL ödüllü yarışanın ipucu sorusu şu şekilde...



Bugünkü ipucumuz bilimsel keşiflerin sınırlarını genişletmeyi amaçlayan NASA'dan geliyor sevgili hadiciler. Nasa Yöneticisi Jim Brienstine'ın açıklamasına göre, uzay ajansı 2028 yılına kadar bir gök cismine düzenli olarak astronotlar göndermeyi ve orada kalıcı olarak kalmayı hedefliyor. Siz hangi gök cisminden bahsedildiğini biliyor musunuz?



CEVAP: Ay

Hadi’yi indirmek için>>> http://bit.ly/hadiliveNTV



HADİ NEDİR?



Canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışmasıdır. Turkcell altyapısına sahip olan Hadi, farklı operatör ve bağlantı hızlarına sahip 100 çeşitten fazla telefonla oynanabilir. 5 milyondan fazla indirilen Hadi’de katılımcılara soru başına 10 saniye tanınır. Soruların tamamını verilen sürede doğru cevaplayan yarışmacılar önceden belirlenen ödülü aralarında eşit olarak paylaşır. Hadi, hafta içi her gün 12.30’da, hafta sonları da dahil olmak üzere yedi gün boyunca 20.30’da yarışmalar düzenler. Hadi’de spor, müzik ve sinema kategorilerinde özel yarışmalar da düzenlenir.



NASA AY’A KALICI OLMAYA GİDİYOR

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Jim Bridenstine, en kısa zamanda yeni bir Ay misyonuna başlayacaklarını ve orada kalıcı olacaklarını duyurdu.



"Mümkün olan en kısa zamanda Ay’a dönmemiz çok önemli" diyen Bridenstine, bu kez ABD’nin orada kalıcı bir üs kuracağını açıkladı. Daha önce yapılan Ay misyonlarını hatırlatarak, "Bayrak dikip ve ayak izi bırakıp, 50 yıl dönmemek üzere Ay’dan ayrılmayacağız" diyen Bridenstine, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD), dünyadaki diğer tüm ülkelerin aksine Ay misyonuna, insanların düzenli olarak gidip gelmesini sağlayacak şekilde sürdürülebilir bir anlayışla hazırlandığını bildirdi.



BAŞKAN TRUMP'TAN TAM DESTEK



1972 yılında Apollo 17 misyonuyla Ay’a inen Astronot Eugene Cernan’dan bu yana Dünya'nın uydusuna insan ayağı değmedi. Bridenstine’a göre yeni Ay misyonuyla en geç 2028 yılında yeniden bir astronot Ay’a ayak basacak. Bunun için en geç 2024’e kadar Ay’a insansız bir araç gönderilmesi planlanıyor. NASA’nın bu planlarını ABD Başkanı Donald Trump da destekliyor. Trump geçen aralık ayında imzaladığı bir talimatla sadece Ay’a Amerikan astronotlarını götürecek bir projenin değil, aynı zamanda Mars gezegenine de insanlı yolculuğun direktifini vermişti. Sözkonusu Mars yolculuğunun da 2030’lu yıllarda gerçekleşmesi planlanıyor.



BÜYÜK RAKİP ÇİN



ABD’nin uzay araştırmaları alanındaki en önemli rakiplerinden biri ise Çin Halk Cumhuriyeti. Çin devleti, ordu içinde yürütülen uzay programı için her yıl milyarlarca dolar harcıyor. Pekin’in öncelikli hedeflerinden biri, NASA’nın ve özel bir Amerikan uzay araştırmaları şirketi olan SpaceX’in ürettiği benzerlerinden daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip, yeniden değerlendirilebilir taşıyıcılar geliştirmek. Çin‘in ayrıca ABD gibi Ay’da bir üs kurma, 2022’ye kadar insanlı uzay istasyonunu yörüngeye fırlatma ve bir Mars aracı geliştirme projeleri var.

HADİ'NİN SIRLARI

