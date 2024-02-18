Halka arz öncesi Reddit'ten yapay zeka anlaşması

Reddit, yeni anlaşmayla "adı açıklanmayan büyük bir yapay zeka şirketinin" kullanıcı tarafından oluşturulan içerik platformuna erişmine izin verecek.

Habere göre "yıllık bazda yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki" anlaşma, şirketin halka açılma planları hâlâ devam ettiği için değişebilir.

Önceden, birçok yapay zeka şirketi verileri izinsiz olarak kullanıyordu. Ancak bu durumun yasal olarak sorgulanabilir olduğu anlaşılınca şirketler veri kullanımını daha sağlam bir zemine oturtmaya başladılar.

Reddit'in hangi şirketle anlaşma yaptığı belirsiz olsa da, OpenAI'nin benzer bir anlaşma için yıllık 5 milyon dolar teklif ettiği biliniyor.