Halka arz öncesi Reddit'ten yapay zeka anlaşması

Reddit, yeni anlaşmayla "adı açıklanmayan büyük bir yapay zeka şirketinin" kullanıcı tarafından oluşturulan içerik platformuna erişmine izin verecek.
Habere göre "yıllık bazda yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki" anlaşma, şirketin halka açılma planları hâlâ devam ettiği için değişebilir.
Önceden, birçok yapay zeka şirketi verileri izinsiz olarak kullanıyordu. Ancak bu durumun yasal olarak sorgulanabilir olduğu anlaşılınca şirketler veri kullanımını daha sağlam bir zemine oturtmaya başladılar.
Reddit'in hangi şirketle anlaşma yaptığı belirsiz olsa da, OpenAI'nin benzer bir anlaşma için yıllık 5 milyon dolar teklif ettiği biliniyor.
DEĞERİNİ KATLAYABİLİR
Reddit'in yapay zeka şirketleriyle bu anlaşmayı yapmaması durumunda, Google ve Bing gibi arama motorlarının Reddit'e erişimi kesme tehdidi olduğu ortaya çıktı.
Ancak Reddit daha önce de benzer durumlarda sert tepki gösterdiği için bu konuda nasıl bir adım atacağı merak ediliyor.
Anlaşmanın daha önce yapay zeka şirketi ile anlaşma yapan Nvidia'da da olduğu gibi, Reddit değerini arttıracağı tahmin ediliyor.
Reddit'in geliri son iki yılda %20 artış gösterdi, ancak hala belirlenen hedefe ulaşamadı. Mart ayında halka arz için 5 milyar dolarlık bir değerleme araması yapacağı bildiriliyor.
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