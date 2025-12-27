Halkbank'tan GençİZ Zirvesi

5 Aralık’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen zirvede, 5 bini aşkın genç “İnsan 5.0 – İnsanlık için Gelecek” temasıyla bir araya geldi. Gün boyu süren etkinlikte teknoloji, yapay zeka, sürdürülebilirlik, girişimcilik ve finansal okuryazarlık başlıkları ele alındı. Paneller, söyleşiler ve deneyim alanları gençlere hem bilgi hem de yeni bir bakış açısı sundu.

Kamu temsilcileri, iş dünyası liderleri, akademisyenler ile spor ve sanat dünyasından isimlerin yer aldığı zirvede, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, açılış konuşmasında büyük hedeflere ulaşmada cesaret ve kararlılığın önemine vurgu yaptı.

Zirvede Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da gençlere hitap etti.