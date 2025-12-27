Halkbank'tan GençİZ Zirvesi
27.12.2025 11:31
NTV - Haber Merkezi
Halkbank’ın gençleri geleceğe hazırlamak amacıyla düzenlediği Gençİz Zirvesi, bu yıl ikinci kez gerçekleştirildi.
5 Aralık’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen zirvede, 5 bini aşkın genç “İnsan 5.0 – İnsanlık için Gelecek” temasıyla bir araya geldi. Gün boyu süren etkinlikte teknoloji, yapay zeka, sürdürülebilirlik, girişimcilik ve finansal okuryazarlık başlıkları ele alındı. Paneller, söyleşiler ve deneyim alanları gençlere hem bilgi hem de yeni bir bakış açısı sundu.
Kamu temsilcileri, iş dünyası liderleri, akademisyenler ile spor ve sanat dünyasından isimlerin yer aldığı zirvede, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, açılış konuşmasında büyük hedeflere ulaşmada cesaret ve kararlılığın önemine vurgu yaptı.
Zirvede Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da gençlere hitap etti.
Konuşmalarda ekonomik vizyon, sosyal kapsayıcılık ile gençlerin spor, eğitim ve girişimcilikle güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ise Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin küresel ölçekte büyüme potansiyeline vurgu yaptı.
Etkinlikte gençlere yönelik yeni projeler de tanıtıldı. Paraf Gençİz Kart kamuoyuna sunulurken, girişimcilik yoluna adım atanlar için Gençİz Kredisi duyuruldu. Kariyer planlamasından finansal farkındalığa, girişimcilikten sürdürülebilirliğe uzanan içerikler, gençlerin “gelecek” tanımına somut katkı sağladı.