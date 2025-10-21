Halley Kuyruklu Yıldızı’nın parçaları bu gece gökyüzünde: Türkiye’den izlenebilecek mi?
Bu gece dışarı çıkıp gökyüzüne bakarsanız, sonbaharın en etkileyici doğa olaylarından biri olan Orionid göktaşı yağmurunu izleme fırsatını yakalayabilirsiniz.
20 ve 21 Ekim geceleri, Orionid göktaşı yağmurunun en yoğun olduğu dönem. Yağmurun zirve noktası ise 21 Ekim’de TSİ 15.00’te gerçekleşecek. Bu nedenle 20/21 ve 21/22 Ekim geceleri gözlem yapmak için en uygun zamanlar olarak öne çıkıyor.
AY KARANLIKTA
Bu yılki zirvede Ay “yeni ay” evresinde olacak, yani gökyüzü karanlık ve net görünecek. Bu da göktaşlarını çıplak gözle izlemeyi kolaylaştıracak. Uzmanlara göre Orionid yağmuru, Ay’ın parlamadığı yıllarda en keyifli hâlini alıyor.
Göktaşı yağmurları, Dünya’nın Güneş etrafında dönerken bir kuyruklu yıldızın (ya da bazen bir asteroidin) geride bıraktığı toz bulutunun içinden geçmesiyle oluşuyor. Bu minik parçacıklar atmosferde yanarak ışık saçıyor ve gökyüzünde “yıldız kayması” olarak bilinen gösteriyi oluşturuyor.
HALLEY’İN KALINTILARI
Orionid yağmuru, ünlü Halley Kuyruklu Yıldızı’nın (1P/Halley) toz akıntısından kaynaklanıyor. Yani bu gece gökyüzünde bir Orionid gördüğünüzde, aslında Halley Kuyruklu Yıldızı’ndan kopmuş bir parçacığın atmosferde yanışına tanıklık etmiş olacaksınız.
Göktaşlarının çıkış noktası, adını aldığı Orion (Avcı) takımyıldızı civarında. Bu nedenle, bir meteorun izini Orion yönüne doğru takip edebiliyorsanız, büyük olasılıkla bir Orionid görmüşsünüzdür.
SAATTE 20 GÖKTAŞI
Zirve döneminde Orionid yağmurunun ZHR (Zenithal Hourly Rate) değeri -yani ideal koşullarda saatte görülebilecek göktaşı sayısı- yaklaşık 20. Gerçekte bu sayı daha düşük olsa da, bu yılki karanlık gökyüzü koşulları gözlemciler için oldukça elverişli olacak.
Uzmanlar, gözün karanlığa alışması için en az 20 dakika beklenmesini ve gökyüzünü 30 ila 60 dakika boyunca izlemenizi öneriyor.
Uzmanlara göre Orinoid yağmurunu en iyi bir şekilde izlemek için ipuçları şu şekilde:
- Işık kirliliğinden uzak, karanlık bir yer seçin.
- Hava serin olacağı için kalın giyinin.
- Rahat bir koltuk veya şezlong kullanarak boyun ağrısından kaçının.
- Gözlerinizin karanlığa alışması için 20 dakika bekleyin.
- 60 derece açıyla yukarıya, herhangi bir yöne bakın.
- Etiketler :
- Halley Kuyrukluyıldızı
- Göktaşı Yağmuru
- Meteor Yagmuru