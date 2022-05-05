Harika Selfie’ler ve Renk Değiştiren Tasarım: vivo V23 5G

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan vivo, dünyanın en büyük cep telefonu pazarı Çin’in pazar lideri. 60’tan fazla ülke ve bölgede, 400 milyondan fazla kullanıcısı bulunan vivo, 2020 yılında Türkiye pazarına girdi. V serisi ailesinin en yeni üyesi V23 5G tasarımı ve kamera performansının yanı sıra Türkiye cep telefonu ekosistemine kattığı ilkler ile öne çıkıyor. V23 5G orta üst segment olarak konumlandırılıyor ve üst segment telefonlarda gördüğümüz birçok gelişmiş özelliği orta segmentte erişilebilir kılıyor. 2021’de toplam 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen vivo Türkiye fabrikası ise yıllık 5 milyon adet üretim kapasitesi sunuyor. Türkiye’de satışı yapılan giriş seviyesi tüm Y serisi cihazlar burada üretiliyor.



Bir süredir kullandığımız V23 5G modelini sizler için inceledik, şimdi biraz da detaylara bakalım.

VİVO V23 5G'NİN KUTU İÇERİĞİ



Rakiplerinin aksine vivo'nun Türkiye'de satışa sunduğu V23 5G modelinin kutusundan çıkanlar bir akıllı telefon kullanıcısının bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Kutunun içerisinde telefonun yanı sıra 44W gücünde hızlı şarj adaptörü ve bununla uyumlu type-C kablo, telefon kabı, 3.5mm çıkışa sahip kablolu kulaklık ve bu kulaklığın telefona takılabilmesi için dönüşüm aparatı bulunuyor. Kulaklık birçok markanın birkaç nesildir telefon kutularından çıkardığı ürünlerden biri. vivo V23 5G tüketicilere kutusunda günlük ihtiyacını görecek bir mikrofonlu kulaklık sunuyor. Özetle oldukça dolu bir kutu içeriği olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

VİVO V23 5G TASARIMI



V23 5G'nin ilk öne çıkan özellikleri arasında tasarımı yer alıyor. İki renk alternatifi ile piyasaya sunulan V23 5G’nin “Gün Işıltısı” ve “Yıldız Tozu Işıltısı” isimli renk alternatifleri bulunuyor. Telefon 7.39 mm ultra ince bir çerçeveye sahip ve ağırlığı ise 179 gram. Türkiye’de satışta olan telefonlarda bir ilk olan renk değiştirme özelliğine sahip olan “Gün Işıltısı” adı verilen bu tasarım açık maviden pembe turuncuya kadar farklı bir renk aralığında değişiyor. Güneş altında veya ultraviyole ışığın etkisiyle telefonun arkasındaki cam yüzey renk değiştirerek mavi-yeşil bir tona dönüşüyor. Özellik sayesinde kullanıcıların kısa süreliğine de olsa arka kapağı kişiselleştirmelerine olanak sağlıyor. Bu şık tasarıma florit yansıma önleyici cam eşlik ediyor. Telefonun dış çerçevesinde havacılıkta kullanılan birinci sınıf alüminyum metal kullanılmış. Hoparlör çıkışı, USB Type-C şarj girişi ve Nano-SIM girişi ise telefonun altında yer alıyor. Elde tutuşu, tasarımı ve malzeme kalitesi üst segment telefon kullanıyor hissi uyandırıyor.

VİVO V23 5G'NİN KAMERALARI



Tasarımıyla beraber vivo V23 5G'nin öne çıkan diğer özelliği ise kamera bloğu. Özellikle telefonun ön (selfie) kameraları sosyal medyayı aktif kullanan kişilere hitap ediyor. V23 5G Türkiye'de yeni satışa çıkmış olsa da bir süredir Asya ülkelerinde kullanılıyor. Kullanıcı yorumları incelendiğinde telefonun ön kameralarıyla vlogger'ların ihtiyacını karşıladığı ve övgüler aldığı görülüyor. Türkiye'deki telefonlarda çok fazla bulunmayan ikili bir selfie kamerası bloğu bulunuyor: Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip ana ön kamera 50 MP çözünürlüğe sahip ve bunun yanında grup selfie çekimlerinde büyük kolaylık sağlayan 8 MP'lik ikinci bir geniş açı kamerası bulunuyor. Ön kamerada öne çıkan bir diğer özellik ise çentiğin her iki yanına yerleştirilmiş çift tonlu selfie spot ışıkları. Bu çift tonlu selfie spotlardan çıkan ışığın tonunu kullanıcı isteğine göre üç kademeli olarak ayarlayabiliyor. Bu sayede karanlık ortamlarda bile harika selfie’ler çekmek mümkün olurken doğru renk tonu tercihi ile tüm detayları en gerçekçi hali ile fotoğrafa aktarılıyor. Ön kamerada ayrıca 1080P ve 120fps'ya kadar video kayıt imkanı da bulunuyor. Görüntü sabitleyici teknolojisine sahip ön kameralar hareket halinde sabit bir görüntüye sahip olmanızı böylelikle vlog çekimlerinin yüksek kalitede gerçekleşmesini sağlıyor.



vivo V23 5G’nin arkasında ise üç kameralı iki LED flaşlı güçlü bir blok bulunuyor. Ana kamera 64MP görüntü kalitesine sahip. Bunun yan ısıra telefonun 8 MP'lik bir geniş açı kamerası ve 2 MP'lik bir makro çekim kamerası bulunuyor. Yapay zeka destekli arka kamera bloğu portre modu, panorama, otomatik odaklama, bokeh portre, 4 santimetreye kadar makro çekim, zamanlayıcı, 120 dereceye kadar geniş açı gibi birçok gelişmiş kamera özelliğine sahip. Hem ön hem arka kamerada 4K video özelliği de bulunuyor. Özetle ön ve arka kamera performansı ile vivo V23 5G’nin, kullanıcıların tüm prodüksiyon ihtiyaçlarına cevap verdiğini ve kamera performansı ile tam not aldığını söyleyebiliriz.



VİVO V23 5G EKRANI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Hem ağırlığı hem boyutuyla kullanıcıyı yormayan, inovatif tasarımıyla dikkat çeken vivo V23 5G, 6.44 inçlik AMOLED ekrana sahip. Amiral gemisi modellerde görmeye alışık olduğumuz 2400x1080 piksellik Full HD+ bir ekran çözünürlüğüne sahip V23 5G'in piksel yoğunluğu da 409. Ekran oranı 20:9 olan telefon akıllı geçiş özelliği ile 60Hz – 90Hz arasında geçiş yapabilen 90Hz'lik ekran yenileme hızı sunuyor. Çerçevesiz zarif tasarıma sahip bu ekranda ön kamera setini barındıran şık bir çentik yer alıyor.

Telefon gücünü yüksek performansı destekleyen MediaTek'in Dimensity 920 yonga setinden alıyor. Sekiz çekirdekli bu çip sette 2.5 CPU frekansı bulunuyor. Türkiye’de satışa sunulan V23 5G 12GB RAM ve 256GB dahili hafızaya sahip. Farklı markalarda görmeye alışık olmadığımız 12 GB RAM’e ek olarak, artı 4 GB Genişletilmiş RAM teknolojisi ile ihtiyaç halinde depolama alanını sanal RAM olarak kullanabiliyor. Bu yeni teknoloji özelliği sayesinde yüksek performans gerektiren işlemlerde herhangi bir sorun yaşanmasının da önüne geçiliyor ve performans anlamında rakipleriyle yarışıyor. Android 12 işletim sistemine sahip telefonun kullanıcı ara yüzü ise vivo’nun kendi geliştirdiği ve iyileştirilmiş bir Android deneyimi sunan Funtouch 12.

Funtouch 12 içerisinde Andorid işletim sistemini çok daha verimli kullanmaya yardımcı olan araçlarla birlikte geliyor. Funtouch’a özel “Ultra Oyun Modu” verilen özellik ile oyun performansını artırmanın yanı sıra, oyun oynarken ekran görüntüsü almaktan web kamerasını kullanarak oyun yayını yapmaya; oyun içi sesini özelleştirip değiştirmekten CPU kontrol takip ekranına kadar farklı seçenekler ile kusursuz bir oyun deneyimi sunuluyor. 7 katlı sıvı soğutma teknolojisine sahip telefon hem yoğun kullanımda hem de şarj esnasında ısınma problemi yaşamıyor.



4200 mAh'lik bir bataryaya sahip telefon gündelik ihtiyacı çok rahat bir şekilde karşılıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi cihaz 30 dakika içerisinde %1’den %68’e kadar şarj edebilen 44W'lık hızlı şarj teknolojisine sahip ve hızlı şarj adaptörü kutudan çıkıyor.

VİVO V23 5G TÜRKİYE SATIŞ FİYATI



Klasikten vazgeçemeyenler için ‘yıldız tozu ışıltısı’ ve renk değiştiren özel cam yüzeye sahip ‘gün ışıltısı’ renk seçenekleri ile tüketicilerle buluşan vivo V23 5G, 13 bin 999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasa sürüldü.



V23 5G’nin internet sitesine ulaşmak için tıklayınız.

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