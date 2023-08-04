Harvard fizikçisi uzaylıların varlığını kanıtlayabilir

Harvard'daki üst düzey bir fizikçiye göre,uzaylıların varlığına dair bilimsel kanıtlar bir aydan kısa bir süre içinde gelebilir.



Harvard fizik profesörü Avi Loeb'e göre, 2014 yılında Pasifik Okyanusu'na düşen meteor benzeri bir UFO'nun düştüğü yerde bulunan küçük metal parçalarının potansiyel olarak yapay bir alaşım olabileceği belirtildi.

"BİR UZAY ARACI OLMA İHTİMALİ VAR"



Haziran ayında Manus Adası açıklarında bulunan parçaları çıkarma çalışmalarının lideri Loeb, "Bunun yapay olma ihtimali var. Bir uzay aracı olma ihtimali var" dedi.



UZAYLILARLA İLK TEMAS



Aynı zamanda Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'ndeki Teori ve Hesaplama Enstitüsü'nün direktörü olan Loeb, bu ayki analiz sonuçlarının insanlığın uzaylılarla 'ilk temasını' 'kesinlikle' ortaya çıkarabileceğini söyledi.



Loeb Daily Star'a verdiği demeçte 'Bir ay içinde yeni haberler bekliyorum. Umudum bu yönde." diye konuştu.



Loeb, en az dört araştırma kurumunun şu anda bilimsel ekipmanlarını ve personelini kurtarılan metal parçalarından alınan örnekler üzerinde çalıştığını bildirdi.

GÜNEŞ SİSTEMİNİN DIŞINDAN GELEN BİR NESNE



Çoğunluğu 0,1 ila 0,7 mm çapında demir kürelerden oluşan 50 parça, Loeb ve eski bir öğrencisinin yanı sıra ABD Uzay Komutanlığı'ndan bilim insanlarının analizlerine göre, büyük olasılıkla güneş sistemimizin dışından gelen bir nesneden kaynaklanıyor.



Loeb'in Almanya, Papua Yeni Gine ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iyi iki üniversitedeki meslektaşları şimdi atomik izotopları, kimyasal bileşimleri ve diğer ayrıntılarının dünya dışı bir kökeni kanıtlayıp kanıtlayamayacağını belirlemek için küreler üzerinde çalışma gerçekleştiriyor.



Loeb, "Bir ay içinde bu meteorun teknolojik kökenli olup olmadığını bulabiliriz" dedi.

