Harvard’lı astrofizikçiden yeni iddia: “Güneş Sistemi’ndeki gizemli cisim antimaddeden oluşuyor”

Yıldızlararası ziyaretçi 3I/ATLAS hakkındaki gizem, Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb’un ortaya attığı dikkat çekici bir hipotezle yeniden gündeme geldi.



Loeb’e göre bu gök cismi, normal maddeyle temas ettiğinde yok olan ve muazzam enerji açığa çıkaran antimaddeden oluşmuş olabilir.



Loeb, Medium’da yayımladığı yazısında antimaddeyi “evrendeki en verimli yakıt” diye nitelendirerek, 3I/ATLAS gerçekten antimadde içeriyorsa Güneş rüzgârıyla etkileşime girdiğinde gama veya X ışınları yayabileceğini belirtti.



Bu tür sinyallerin NASA’nın Fermi Gama Işını Uzay Teleskobu tarafından tespit edilebileceğini söyleyen Loeb, teorisinin “eğitimsel” amaç taşıdığını vurgulasa da iddiası, bu gizemli ziyaretçinin basit bir kuyrukluyıldızdan fazlası olabileceği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.



Loeb ayrıca, böyle bir antimadde gövdesinin “evrendeki en verimli motor” olacağını ve bunun uzaylılara ait teknolojik bir köken ihtimalini yeniden gündeme getirdiğini ifade etti.



NADİR ZİYARETÇİ



3I/ATLAS (C/2025 N1), 1 Temmuz 2025’te Hawaii’deki ATLAS teleskop sistemi tarafından keşfedildi. Bu cisim, ʻOumuamua (2017) ve 2I/Borisov’dan (2019) sonra Güneş Sistemi’ne dışarıdan gelen üçüncü ziyaretçi oldu.



Astronomi dergisi Sky & Telescope’a göre, 3I/ATLAS’ın yörüngesi ekliptiğe 175 derece eğimli, yani Güneş Sistemi düzlemine oldukça yakın.



Harvard’lı bilim insanı Loeb 3I/ATLAS’ın kütleçekim dışı ivmelenme gösterdiğini, bunun da nesneye ek bir kuvvetin etki ettiğini düşündürdüğünü savunuyor.



ANTİMADDE TEORİSİ



Loeb’e göre, 3I/ATLAS antimaddeden oluşuyorsa, Güneş Sistemi’ndeki parçacıklarla etkileşime girdiğinde hem bu ivmeyi açıklayabilir hem de alışılmadık bir ışıma yaratabilir.



“Madde ve antimadde karışımı en verimli yakıtı sunar” diyen Loeb, “Kütlenin tamamen enerjiye dönüşümü, hiçbir kimyasal ya da nükleer tepkimeyle kıyaslanamaz” ifadelerini kullandı.



Ancak antimaddenin son derece nadir ve üretimi pahalı olduğuna dikkat çekti:



“Dünya’da bir gram antimadde üretmenin maliyeti yaklaşık 5 katrilyon dolar olurdu.”



Her ne kadar bu fikir bilim kurguya yakın görünse de Loeb, hipotezinin test edilebilir olduğunu savunuyor. Bilim insanına göre, gelecekte yapılacak gözlemlerle yüksek enerjili ışıma ya da sıra dışı tayf izleri aranarak bu ihtimal doğrulanabilir.



BİLİM DÜNYASI NE DİYOR?



Loeb’in iddiası bilim çevrelerinde temkinli karşılandı. Kanada Regina Üniversitesi’nden astrofizikçi Dr. Samantha Lawler, EarthSky’a yaptığı açıklamada, “Olağanüstü iddialar olağanüstü kanıtlar gerektirir; sunulan kanıtlar ise kesinlikle olağanüstü değil” dedi.



Ünlü fizikçi Brian Cox da 3I/ATLAS ile ilgili iddiaları "saçmalık" diye nitelendirdi.

NASA da The Guardian’a yaptığı açıklamada, 3I/ATLAS’ın “gözlemlenebilen tüm özellikleriyle doğal bir kuyrukluyıldız gibi davrandığını” ve yapay ya da egzotik bir bileşim işareti bulunmadığını bildirdi.



Bilim insanları, kuyruklu yıldızların Güneş’e yaklaştıklarında yüzeylerinden gaz püskürmeleri nedeniyle yörüngelerinde küçük sapmalar göstermesinin olağan olduğunu hatırlatıyor. Ayrıca, evrende büyük miktarda antimadde bulunmadığını gösteren gama ışını gözlemleri de bu iddiayla çelişiyor.



Loeb de büyük antimadde kütlelerinin Büyük Patlama’dan kısa süre sonra yok olmuş olması gerektiğini kabul ediyor.



GÖZLEM YARIŞI



Tartışmalar sürerken, bilim insanları 3I/ATLAS’ı gözlemlemeyi sürdürüyor. Dünyanın dört bir yanından bilim insanı bu sıradışı nesneyi gözlemlemek ve onunla ilgili bilimsel makale yazmak için adeta yarışıyor.



Loeb, “Eğer 3I/ATLAS tamamen doğal bir kuyrukluyıldız çıkarsa bile, yine de sevinmeliyiz; çünkü doğa bizi hâlâ şaşırtabiliyor” diyerek yazısını sonlandırdı.

