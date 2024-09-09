Hatalı şarj cep telefonunun ömrünü kısaltıyor!

Binlerce lira ödenerek alınan cep telefonlarının yanlış şarj edildiğini ve bu sebeple batarya ömrünün kısaldığını belirten Endüstri Mühendisi Gökhan Taşcı, cep telefonlarının bataryalarının yüzde 20 ila 80 doluluk oranında kullanılması cihazın ömrünü uzattığını söyledi.

Hatalı şarj cep telefonunun ömrünü kısaltıyor!

Fiyatları her geçen gün artan cep telefonlarının ömrü hatalı kullanım sebebiyle kısalabiliyor.

Darbelere karşı korunması, doğru şarj edilmesi, virüslü yazılımlardan korunması cep telefonlarının ömrünü uzatıyor.

Cep telefonunu kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgi veren Endüstri Mühendisi Gökhan Taşcı, cep telefonlarının toza maruz bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

Telefonların hatalı şarj edilmesinin pil ömrünü bitirdiğini ve büyük masraflara yol açtığını kaydeden Taşçı, orijinal aksesuarların kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

"MİNİMUM YÜZDE 20, MAKSİMUM YÜZDE 80 ARALIĞINDA ŞARJ EDELİM"

Cep telefonlarının hijyenik kullanılmasını gerektiğinin önemine vurgu yapan Taşcı, "Bilinçli kullanımı, kullanıcıları masraftan korur. Telefon kılıfsız kullanılırsa kasada deformeler oluşacaktır.

Ekran koruyucu kullanılmadığı takdirde ekranda çizikler meydana gelir. Cihaz ilk alındığında tüm koruyucu donanımlar orijinal olarak takılmalıdır. Kesinlikle yan sanayi aksesuarlar tercih edilmemelidir.

Pil ömrünün daha uzun sürmesi için minimum yüzde 20, maksimum yüzde 80 aralığında şarj edelim.

Telefonları sudan ve tozdan uzak tutalım. Telefona su ve toz kaçtığında ana karta ciddi zaralar verir ve hoparlörün daha az vermesine neden olur. Ucuz hatalar büyük masraflara yol açabilir.

Telefonları daha uzun ömürlü tutmak için temiz ve hijyenik kullanılmasını öneririm." dedi.

Telefonu şarjdayken uyuya kaldı, sabah yanıkla uyandı! "Bu kadar tehlikeli olduğunu bilsem yapmazdım"

Telefonu şarjdayken uyuya kaldı, sabah yanıkla uyandı! "Bu kadar tehlikeli olduğunu bilsem yapmazdım"

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kontenjanlar boş kaldı: Ek tercihte nelere dikkat edilmeli?

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Türkiye, yapay zeka ve çip alanlarında stratejik adımlar atacak

Türkiye, yapay zeka ve çip alanlarında stratejik adımlar atacak

Bilim insanları "Starship" patlamasının atmosferde delik açtığını söyledi

Bilim insanları "Starship" patlamasının atmosferde delik açtığını söyledi

iPhone 16 Pro ve Pro Max'e kamera yükseltmesi

iPhone 16 Pro ve Pro Max'e kamera yükseltmesi

Brezilya'da süren X yasaklarının ardından kullanıcılar Bluesky'a akın etti

Brezilya'da süren X yasaklarının ardından kullanıcılar Bluesky'a akın etti

Elon Musk'ın "Mars" planı: Mürettebatsız Starship uçuşları başlıyor

Elon Musk'ın "Mars" planı: Mürettebatsız Starship uçuşları başlıyor

Football Manager (FM) 2025 ne zaman çıkacak? Futbolseverler FM 2025 çıkış tarihini bekliyor

Football Manager (FM) 2025 ne zaman çıkacak? Futbolseverler FM 2025 çıkış tarihini bekliyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...