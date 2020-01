Hatay'da 'gazella gazella' popülasyonunda artış

Türkiye'de sadece Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçelerinde yaşadığı belirlenen, nesli tükenme tehlikesi altındaki "gazella gazella" türü dağ ceylanlarının sayısı 925'e yükseldi.



İsrail dışında sadece Kırıkhan ve Kumlu ilçeleri arasındaki Suriye sınırı bölgesinde gözlemlenen, 2009'daki ilk sayımda 150 civarında olduğu belirlenen Hatay'daki dağ ceylanlarının sayısında, her geçen yıl artış yaşandı.



Ceylanların yaşam alanı olan yaklaşık 13 bin hektarlık arazi, geçen ay Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" ilan edildi.



Bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekiplerince yapılan envanter çalışmasında, 2018'de 757 olan dağ ceylanı sayısının, yaklaşık yüzde 22'lik artışla 2019 sonu itibarıyla 925'e ulaştığı tespit edildi.



Bölgede, 2014'te kurulan Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi ile de sayıdaki artışın yanı sıra salgın hastalık ve yaralanma gibi tehlikelere karşı neslin devamlılığı amaçlanıyor.

"SAYILARININ ARTMASI SEVİNDİRİCİ"



Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi Kırıkhan Şefi Nuri Akın, yaptığı açıklamada, Hatay dağ ceylanlarının, dünyada nesillerinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.



Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla her yıl bölgede envanter çalışması yapıldığını anlatan Akın, alınan önlemlerle dağ ceylanı sayısında her geçen yıl artış tespit edildiğini dile getirdi.



Akın, "Sayıların artması bizim için sevindirici. Bu bölgenin tam merkezinde de Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi var. Burası Hatay dağ ceylanlarının herhangi salgın hastalıkta hayatlarının garanti altına alınması gibi bir işlev görüyor. Bu alanda da şu an 24 bireyimiz var." dedi.



AVLANMA YASAĞI UYARISI



Türün çoğalmasının amaçlandığı merkezde yetkililerin 24 saat görev aldığını belirten Akın, "gazella gazella" neslinin devamı için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.



Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda avcılığın yasak olduğunu, burada avlananlara ciddi cezai işlemler uygulandığını kaydeden Akın, vatandaşların karşılaştıkları durumları 112 Acil İhbar Hattı'na bildirmesini istedi.