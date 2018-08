Çin'de farklı yaş gruplaından 20 bin kişiyle gerçekleştirilen ve dört yıl süren araştırmada hava kirliliğinin sadece insan sağlığını değil aynı zamanda bilişsel zekayı da olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Yani, hava kirliliği bir yıllık eğitimin boşa gitmesine neden oluyor.

Dahası, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre de dünya nüfusunun yüzde 91'i de hava kirliliğinin çok tehlikeli olduğu bölgelerde yaşıyor.

Yapılan araştırmada 2010-2014 yıllarında 10 yaş üstü grup sınava tabi oldu. Sınava girenlere 24 matematik ve 31 dil sorusu soruldu. Sınav sonrası alınan sonuçlar, o dönemlerdeki hava kirliliği seviyesiyle karşılaştırıldı.

ERKEKLER DAHA FAZLA ETKİLENİYOR

Ortaya çıkan sonuçlara göre, hava kirliliğine daha uzun süre maruz kalanların hava kirliliğinden daha çok etkilendiğini ortaya koydu. Öte yandan, hava kirliliğinden kadınlara oranla erkekler daha fazla etkileniyor.

Ayrıca, araştırma, uzun süre temiz olmayan hava soluyan kişilerin kavrama yeteneğini azalttığını da ortaya koydu. Öyle ki araştırmaya göre, eğitimsiz insanlarda bu durum yaşla birlikte hızla ilerliyor.

Sonuçlar bilim dergisi 'Proceedings of The National Academy of Science'ta yayımlandı.

VIDEO - İŞTE TÜRKİYE'NİN HAVA KİRLİLİĞİ HARİTASI