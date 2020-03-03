Hava kirliliği ortalama ömrü 3 yıl kısaltıyor (Yılda 8,8 milyon ölüm)

Yeni bir araştırma hava kirliliğinin insanlığı sanılandan çok daha fazla etkilediğini ortaya koydu.



Avrupa Kalp Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre her yıl 8,8 milyon insan kirli hava nedeniyle hayatını kaybediyor.



Makaleye göre bu durum dünya üzerinde ortalama insan ömrünün yaklaşık üç yıl azalması anlamına geliyor. 2019'da sonuçları yayınlanan bir çalışmanın devamı niteliğinde olan araştırma durumun sanılandan daha vahim olduğunu gözler önüne serdi.

Bilim insanlarına göre eğer yakıt emisyonu sıfıra indirilirse ortalama yaşam bir yıl uzayacak. Buna paralel olarak atılacak diğer hava kirliliğini azaltma adımlarıyla ortalama yaşam 30 aydan fazla artırılmış olacak.



İlk çalışmalar hava kirliliğinin her yıl 4 milyondan fazla insanı öldürdüğü ortaya koyuyordu ancak yeni edilen bilgilerle bu rakam yıllık 8.8 milyona yükselmiş durumda.



Bu sonuçlar hava kirliliğinin tütün tüketiminden, şiddete bağlı ölümlerden, cinsel yolla bulaşan ölümcül hastalıklardan daha teklikeli olduğunu gösteriyor.



Araştırmacılar alınacak önlemlerle yılda en az 5,5 milyon ölümün önüne geçilebileceğini düşünüyor.

ÜSKÜP NEFES ALAMIYOR