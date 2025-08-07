Hava ulaşımında devrim: Elektrikli taksiler 2027'de hizmete girebilir

Japon havayolu şirketi All Nippon Airways (ANA), ve Kaliforniya merkezli Joby Aviation, beş kişilik elektrikli hava taksilerden 100'den fazlasını piyasaya sürmek için ortak girişim kuracaklarını açıkladı.



ANA Başkanı ve CEO'su Koji Shibata yaptığı açıklamada, uçan taksilerin "hava ulaşımında devrim yaratacağını" söyledi.



ANA sözcüsü yaptığı açıklamada, saatte 320 km hıza ulaşabilen, bir pilot ve dört yolcu taşımak üzere tasarlanan uçağın 2027'den itibaren hizmete girebileceğini söyledi.



Proje öncelikli olarak Narita ve Haneda havalimanları ile Tokyo arasında seferler öngörüyor ancak ileride güzergahların çeşitlendirilmesi de mümkün.



SÜRE 15 DAKİKAYA İNİYOR

ANA, şu anda Tokyo'nun merkezi ile Narita arasındaki bir araba veya tren yolculuğunun genellikle bir saat veya daha uzun sürdüğünü, ancak yeni teknolojinin bu süreyi yaklaşık 15 dakikaya indirebileceğini söyledi.



AFP'ye konuşan bir sözcü, henüz fiyat bilgisinin bulunmadığını ancak ANA'nın hizmeti halk için mümkün olduğunca uygun fiyatlı hale getirmek istediğini söyledi.



ANA ve Joby, ekim ayında Osaka Expo'da araçların halka açık uçuş gösterisini yapacak.



Hava taksiler bir helikopter gibi havalanıyor, ardından "minimum akustik etki ve sıfır emisyonla" bir uçak gibi ileri doğru uçuyor.

