Havalimanları ve metrolar için 'maskematik'

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında havalimanları, metrolar gibi insanların kalabalık olduğu kapalı yerlerde kullanılmak üzere "maskematik" geliştirildi.



MASKE, KOLONYALI MENDİL, DEZENFEKTAN

Kovid-19 salgını sonrasında "maskematik" projesini hayata geçirdikleri bilgisini veren firma yetkilisi, şunları kaydetti:

"Maske de neticede kişisel koruyucu donanım malzemesi. Zaten kişisel koruyucu donanımlar arasında maskeleri veriyorduk. Havalimanlarında, toplu taşıma alanlarında veya insanların toplu bulunduğu mekanlarda bu tür maskeler ve koruyucu önlemler çok önemli. Makinemiz bu konuda çok ciddi iş yapabiliyor. Bunu kredi kartıyla satılabilir halde havalimanlarına uygulamak üzereyiz. Şu anda bir firmayla bu görüşmeyi yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde havalimanlarında bunu göreceksiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, metrolarda kolonyalı mendil, el temizleme dezenfektanları gibi ürünler için de otomatlar kullanıma girecekler. Bu ürünleri ve maskeleri üretenlerin de bu sistemin bir halkası olacağını düşünüyorum. Çünkü bunları halka ulaştırmanın en kolay yolu otomatlar. 7/24, insansız olarak kartla ya da parayla bu malzemelere ulaşmak mümkün olacak. Halihazırda ülkemizde Kovid-19 çok gözükmese, büyük bir tehdit oluşturmasa da önlemimizi almamızı sağlayacak, ülke olarak farkındalığımızı ön plana getirecek. Türkiye bu konuda bir adım önde olacak."



"Maskematik" üretimine başladıklarını ifade eden Dinçsoy, siparişi aldıktan sonra 3 gün içinde makineleri gönderebilir duruma geldiklerini söyledi.



Dinçsoy, "Şu anda firmanın projesi bu, bittiği anda sanırım önce IGA'da, sonra İstanbul'da metro istasyonlarında başlayacak. Sonrası bu enfeksiyonun ne kadar barınacağına ve işin ne kadar gideceğine göre değişecek." diye konuştu.