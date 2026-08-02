HAVELSAN'ın yazılımı Azerbaycan'da. Sistem ile operasyonel hazırlık süreçleri dakikalara indiriliyor

HAVELSAN tarafından geliştirilen, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Yerli sistem, hava harekatı süreçlerini dijital ortamda yönetebilen gelişmiş bir komuta kontrol altyapısı sunuyor.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen sistem ile operasyonel hazırlık süreçleri dakikalara inecek, hava harekatlarında önemli bir manevra kabiliyeti kazanılacak.

Sistem, farklı komuta kademeleri arasında güvenli bilgi paylaşımını destekliyor.

Hava harekatına ilişkin kritik bilgilerin eş zamanlı olarak görüntülenmesine ve operasyonların anlık gelişmelere göre yönetilebilmesine olanak tanıyor.

Kullanıcı ihtiyaçlarına göre genişletilebilir bir yapı sunuyor.

Teslimat, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki savunma sanayii işbirliğinin yazılım ve komuta kontrol teknolojileri alanında ulaştığı seviye açısından önem taşıyor.

HAVELSAN’ın milli imkanlarla geliştirdiği harekat yönetim yazılımlarının uluslararası kullanıcılar tarafından tercih edilmesi, Türkiye’nin savunma bilişimi ve komuta kontrol sistemleri alanındaki mühendislik yetkinliğini ortaya koyuyor.