Hawking’in kabus senaryosu: Uzaylı kehaneti gerçek oluyor

2018 yılında hayatını kaybeden ünlü teorik fizikçi Stephen Hawking, dünya dışı yaşamla temas kurmanın insanlık için felaketle sonuçlanabileceği konusunda dünyayı uyarmıştı.

Hawking, uzaylıları aktif olarak aramanın ölümcül bir istilayı tetikleyebileceğini; bunun da gelişmiş kültürlerin daha ilkel uygarlıkları yok etmesine benzer bir durumla sonuçlanabileceğini savunuyordu.

"UZAYLILAR BİZDEN ÇOK DAHA GELİŞMİŞ"

2004 yılında yaptığı açıklamada Hawking şöyle demişti:

“Uzaylılar büyük olasılıkla bizden çok daha gelişmiş olacaktır. Bu gezegende, gelişmiş ırkların daha ilkel halklarla karşılaşmasının tarihi pek de iç açıcı değildir ki onlar aynı türdendi. Bence başımızı eğik tutmalıyız.”

İNSANLIK KENDİNİ EVRENE DUYURMAMALI

Hawking, uzaylıları dinlemeyi ve sinyallerini pasif şekilde yakalamayı önerirken, insanlığın kendisini evrene duyurmasının riskli olduğunu vurguluyordu.

Bu kasvetli uyarı, yakın zamanda "zeka tuzağı" üzerine çalışan uluslararası bir araştırma ekibi tarafından yeniden gündeme getirildi.

"ZEKA TUZAĞI" KAVRAMI

Zeka tuzağı kavramı, aşırı özgüvenin felaketle sonuçlanabileceğini öne sürüyor. Bir UFO ile başarılı bir temas kurulması, insanlığı yok edebilecek kötü niyetli bir türün dikkatini çekebilir.

ÖLMEDEN ÖNCE İNSANLIĞI UYARDI



ALS hastalığı nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybetmeden önce Hawking, Dünya’ya gönderilen herhangi bir sinyale yanıt verme konusunda da insanlığın dikkatli olması gerektiğini söylemişti.

2016’da Hawking, Dünya’dan 16 ışık yılı uzaklıktaki Gliese 832c adlı gezegende zeki yaşam bulunabileceğini belirtmişti. Ancak bu tür bir medeniyetle temasın, Kristof Kolomb’un Amerika’ya ayak basması gibi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

"DÜŞMAN UFO YAKLAŞIYOR" İDDİASI

Hawking’in bu uyarısı, tanınmış Harvardlı astrofizikçi Prof. Avi Loeb’in, Aralık ayında Dünya’ya yaklaşacak gizemli bir cismin “düşmanca bir UFO” olabileceğini iddia etmesinin ardından yeniden gündeme geldi.

Bazı gökbilimciler 3I/ATLAS’ın dev bir kuyrukluyıldız olduğunu söylese de, Loeb bu cismin yapay olabileceğine dair işaretler bulunduğunu belirtiyor. Özellikle Venüs, Mars ve Jüpiter'e alışılmadık biçimde yakın geçecek rotası, şüpheleri artırıyor.

DÜNYA KOLONİLEŞTİRİLEBİLİR Mİ?



2024 yılında Journal of Biomedical Physics and Engineering dergisinde yayımlanan bir çalışmada ABD ve İranlı araştırmacılar şöyle yazdı:



“Merhum Stephen Hawking, gelişmiş bir uzaylı medeniyetiyle doğrudan temasın kaçınılmaz olarak Dünya’nın kolonileştirilmesine yol açacağına inanıyordu.”



Bazı bilim insanları, uzaylılarla temasın ölçülemeyecek kadar büyük faydaları olabileceğine inansa da, çalışmanın yazarları Hawking’in temkinli yaklaşımını destekledi. Dünya’nın konumunu diğer uygarlıklara duyurmanın “taktiksel bir hata” olabileceğini öne sürdüler.