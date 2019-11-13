Hayabusa2 Dünya'ya dönüyor

Kyodo'nun haberine göre, Japon Uzay Araştırma Ajansından (JAXA), Hayabusa2'nin yerel saatle 10.05'te Ryugu asteroitinden ayrıldığını, gelecek yıl kasım ya da aralıkta Dünya'ya varmasının beklendiğini açıkladı.



Daha önce yıl sonuna kadar astroitte kalması planlanan Hayabusa2'nin görevlerini başarıyla tamamlaması üzerine, daha erken geri dönüş yolculuğuna başlatıldığı kaydedildi.



1 kilometre genişliğindeki Ryugu asteroidini incelemek için bir süredir görev yapan Hayabusa2'nin aldığı numunelerle 2020'nin sonlarında Dünya'ya dönmesi öngörülüyor.

JAXA'nın yöneticileri Makoto Yoshikawa ve Yuiçi Tsuda, Hayabusa2'ye zorlu görevleri yerine getirdiği için teşekkür etti ve minnettar oldukları Ryugu asteroitinden ayrılmaktan üzüntü duyduklarını ifade etti.



Tanegaşima Uzay Merkezinden 2014'te fırlatılan Hayabusa2, Ryugu'ya geçen yıl haziranda ulaşmıştı.



İki kez Ryugu'nun yüzeyine inen Hayabusa2'nin buradan topladığı kaya örneklerinin, Güneş Sistemi'nin oluşumuna ışık tutması bekleniyor.