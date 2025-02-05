Hayatımız gözlerimizin önünden gerçekten "film şeridi gibi" geçiyor olabilir!

ABD’de epilepsi hastası 87 yaşındaki bir adamın ölümü sırasında yapılan elektroensefalogram (EEG) ölçümleri, ölüm anında beyinde meydana gelen değişimleri ortaya çıkardı. Kalp krizi geçiren hasta, ölümünden 15 dakika sonra EEG testine bağlanarak beyin dalgaları kaydedildi.



Araştırmanın başyazarı Dr. Ajmal Zemmar, beynin bu süreçte hafıza geri çağrımında rol oynayan gama dalgaları ürettiğini belirtti. Bu durum, kişinin hayatının en önemli anlarını son kez hatırlıyor olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.



EN GÜZEL ANLARI YENİDEN YAŞIYOR

Zemmar, “Beyin, hafızanın geri getirilmesinde etkili olan gama salınımlarını üreterek, ölüme yakın deneyimlerde bildirilenlere benzer bir süreç yaşıyor olabilir” dedi.



Bu durum, ölümün kesin zamanlamasıyla ilgili tıbbi ve etik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Özellikle organ bağışı gibi süreçlerde, beynin ne zaman tamamen işlevini yitirdiği konusu yeniden gündeme geldi.



Benzer bir beyin aktivitesi daha önce fareler üzerinde yapılan deneylerde gözlemlenmişti. Ancak bu bulgular, ilk kez bir insan üzerinde doğrulandı. Çalışma Frontiers in Aging Neuroscience dergisinde yayımlandı.



DAHA FAZLA ARAŞTIRMA GEREKİYOR

Bilim insanları, çalışmanın yalnızca tek bir vaka üzerinden yapıldığını ve epilepsi hastasının beyninin halihazırda hasarlı olduğunu belirterek, sonuçların kesinlik kazanması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.



Dr. Zemmar, “Bu araştırmadan çıkarılacak en önemli şeylerden biri şu: Sevdiklerimiz gözlerini kapadığında ve hayata veda ettiğinde, beyinleri hayatlarının en güzel anlarını yeniden yaşıyor olabilir” ifadelerini kullandı.

