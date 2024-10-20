Hayatta kalmak için bacağını kesen robot üretildi

ABD'nin Yale Üniversitesi'nden bilim insanları doğadan ilham alarak kendi uzuvlarını kesebilen yumuşak bir robot geliştirdi.

Robot teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler, bilim insanlarını sık sık hayvanların becerilerinden esinlenmeye yönlendiriyor. Özellikle yumuşak robotlar, esneklik gerektiren görevleri yerine getirme konusunda metal ve plastikten yapılmış katı muadillerine göre büyük avantajlar sunuyor.



Yale Üniversitesi’ne bağlı Faboratory laboratuvarında çalışan araştırmacılar, sıkıştıkları durumlarda kendi uzuvlarını kesebilen bir robot tasarladı. Bu icat, tehlike anında kuyruğunu geride bırakan kertenkelelerden esinlenilerek geliştirildi. Advanced Materials dergisinde yayımlanan çalışmada, robotun kopan uzvu daha sonra geri takılabiliyor.

Homeomorfik termoplastik köpük (BTF) denen yeni bir malzeme ve yapışkan bir polimerle üretilen eklemler, elektrik akımı verilerek eritilip ayrılabiliyor ve daha sonra tekrar birleştirilebiliyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİR



Çalışmaya liderlik eden Bilige Yang, robotun zorlu koşullarda yoluna devam edebileceğini ve farklı biçimlere girebileceğini belirtiyor. Yang, “Talep üzerine robotun işlevselliğini düzenleyebiliyoruz” diyor.

Yang, uzvunu geride bırakabilen bir robotun arama kurtarma çalışmalarında ve tehlikeli arazilere sahip gezegenlerde işe yarayacağını düşünüyor.

Singapur Ulusal Üniversitesi'nden yumuşak elektronikler ve robotlar üzerine çalışan Yu Jun Tan, yer almadığı çalışmadaki icatla birlikte, ilk kez kendini ampüte edip yeniden yapılandırabilen bir yumuşak robot gördüğünü söylüyor:



Bu, farklı alanlarda kullanılabilecek çok ama çok ilginç bir buluş.



Yang ve ekibi, halihazırda kara kaplumbağalarının yuvarlak bacakları ile deniz kaplumbağalarının esnek bacakları gibi özelliklere sahip robotik kaplumbağalar üzerinde de çalışıyor.