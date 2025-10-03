Haydut gezegen saniyede 6.6 milyar ton büyüyor

Bir yıldızın etrafında dönmediği ve galakside başıboş dolaştığı için “haydut" veya "serseri gezegen” olarak tanımlanan Cha 1107-7626, Dünya’dan 620 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Yeni araştırmaya göre Bukalemun takımyıldızında yer alan gezegenin kütlesi, Güneş Sistemi’mizdeki en büyük gezegen olan Jüpiter’in 5 ila 10 katı ve her saniye büyümeye devam ediyor.

SÜREKLİ MADDE ÇEKEREK BÜYÜYOR



The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan araştırmaya göre astronomik ölçekte hâlâ “bebek” sayılan gezegen, etrafını saran gaz ve toz diskinden sürekli madde çekerek büyüyor. Atacama Çölü’ndeki Avrupa Güney Gözlemevi ve James Webb Uzay Teleskobu verileri, gezegenin sadece birkaç ay içinde yaklaşık sekiz kat daha hızlı büyümeye başladığını ortaya çıkardı. Gezegen şu anda saniyede 6,6 milyar ton gaz ve toz yutuyor.

Araştırma ekibinde yer alan Palermo Astronomi Gözlemevi’nden Víctor Almendros-Abad, bunun şimdiye kadar herhangi bir gezegende belirlenen en yüksek büyüme oranı olduğunu belirtiyor.



2008'DE KEŞFEDİLDİ



Cha 1107-7626 ilk defa 2008’de keşfedildi. Astronomlar, 2024’te James Webb Teleskobu ile yaptığı gözlemlerde gezegenin çevresindeki diski net biçimde görüntüledi.

Webb Teleskobu “haydut gezegenler” olarak bilinen başıboş cisimlerin kendilerine bağlı sistemler oluşturabilme kapasitelerine ışık tutmuştu.

