Hikayenin birinci ve ikinci bölümlerinde oyuncular, King Togwaggle, Hagatha, ve yancılarının yardımıyla Dalaran Bankasını (The Dalaran Bank) soymayı ve Eflatun Hapishane’nin (The Violet Hold) birbirinden belalı sakinlerini kurtarmayı başardılar.



HEDEF – DALARAN SOKAKLARI (STREETS OF DALARAN)



Bu bölümde ise büyülü başkentin capcanlı sokaklarında çarpışıyoruz ama bu durum kalabalık mahallelerde mücadele edeceğiniz anlamına geliyor. Dalaran Sokakları değerli eşyalar satan seyyar satıcıların tezgahlarıyla dolu ve bu da sahada en fazla dört adet minion bulundurabilmek demek. Seçimlerinizi dikkatli yapmanız gerekiyor ve düşmanınızın kısıtlı alanını avantajınıza çevirerek oyun sahasını mümkün olan en efektif şekilde kullanmaya çalışmalısınız.



KİMLER BİZİMLE?



Kriziki’nin kendilerine verdiği desteğe karşılık olarak Madame Lazul, Arraoka’nın en büyük dileğini gerçekleştirmeye söz verdi: Uçabilmek! Bu tüylü canavar, rahip (Priest) güçlerinin son damlasına kadar League of E.V.I.L’a destek olmaya ve gökyüzünde hak ettiği yeri kazanmaya hazır görünüyor.



Öte yandan şehrin kalbine direkt gidebilmek için gizemli bir haydudun (Rogue) yardımına başvurmak da hiç kötü bir fikir değil, öyle değil mi? Madame Lazul, Vulpera korsanı Captain Eudora’ya hayallerinin bile ötesinde zenginlikler vadederek işte tam olarak bunu yapıyor. Karşılığındaysa kaptan Eudora’dan istediği tek bir şey var: Dalaran şehri!



Diğer Dalaran Soygunu anti kahramanları gibi Kriziki ve Captain Eudora da yeni kahraman yeteneklerine (Hero Power) sahip olabilmek için birbirinden zorlu görevlerin üstesinden gelmek ve başlangıç destelerini çeşitlendirmek için güçlü boss’lara kafa tutmak zorundalar.