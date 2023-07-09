Hedef KIZILELMA belgeselinin 2. bölümü nasıl izlenir?

SELÇUK VE HALUK BAYRAKTAR ANLATIYOR

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, kendileriyle gerçekleştirilen röportajlarda, KIZILELMA'yı ve Baykar'ı çocukluklarından başlayarak bugüne kadar perde arkasında kalan gerçeklerle anlatmaya ikinci bölümde devam ediyor.



Hedef KIZILELMA belgeseli ile tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünü Bayraktar insansız hava araçlarının merak uyandıran hikâyesi bu bölümde de devam ediyor.



Hedef KIZILELMA belgeselinde Baykar'ın yüksek teknoloji geliştirme serüvenine tanıklık eden emekli askerler, mühendisler ve gazeteciler süreci kendi pencerelerinden anlatıyor.



Milli insansız hava aracı geliştirme çalışmalarını erken dönemden itibaren takip eden gazeteciler Yağız Şenkal, Güntay Şimşek ve İlker Akgüngör, tanıklıklarını gazeteci gözüyle izleyicilere ulaştırıyor. Aralarında Ergin Saygun ve Ömer Faruk Küçük’ün de bulunduğu emekli üst düzey askerler, Bayraktar ailesi ile yollarının nasıl kesiştiğini ve Baykar'ın geçtiği zorlu yolu kendi şahitlikleri ile aktarıyor.



Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın kardeşi Ömer Bayraktar, çeşitli engelleme girişimlerine rağmen azimle ve pes etmeden yürütülen mücadele sayesinde başarıya ulaşan serüveni, Bayraktar KIZILELMA belgeselinde ilk ağızdan izleyicilere anlatıyor.