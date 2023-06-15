Hem iş hem kişisel sohbetler aynı uygulamada: WhatsApp'tan bir yeni özellik daha

WhatsApp'ta güncellemelerin ardı arkası eksilmiyor. Meta, WhatsApp üzerinde birden fazla hesap kullanımını test ediyor. Böylelikle kullanıcılar hem kişisel görüşmelerini hem de iş görüşmelerini aynı uygulama üzerinden yönetebilecek. Peki WhatsApp birden fazla hesap özelliği ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Hem iş hem kişisel sohbetler aynı uygulamada: WhatsApp'tan bir yeni özellik daha

Son günlerde adından sıkça bahsettiren WhatsApp, test ettiği özelliklerin arasına bir yenisini daha ekledi.

Çoklu hesap özelliğini barındıran bu güncelleme ile beraber kullanıcılar WhatsApp bussiness hesaplarıyla kişisel hesaplarını tek bir uygulama üzerinden yönetebilecek.


Hem iş hem kişisel sohbetler aynı uygulamada: WhatsApp'tan bir yeni özellik daha - 1

Wabetainfo'nun haberine göre, bu özelliğin şimdilik yalnızca WhatsApp Bussiness beta sürümünde bulunduğunu işletmelere özel olacağı hususunda bir işaret olmadığını aktardı. Buna göre bu özelliğin herkes tarafından kullanıma sunulabileceği kuvvetle muhtemel.

Ayrıca haberde özelliğin şu anda Meta tarafından geliştirilme aşamasında olduğu ilerleyen zamanlarda beta test kullanıcılarına sunacağı belirtildi.

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