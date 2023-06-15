Hem iş hem kişisel sohbetler aynı uygulamada: WhatsApp'tan bir yeni özellik daha

Wabetainfo'nun haberine göre, bu özelliğin şimdilik yalnızca WhatsApp Bussiness beta sürümünde bulunduğunu işletmelere özel olacağı hususunda bir işaret olmadığını aktardı. Buna göre bu özelliğin herkes tarafından kullanıma sunulabileceği kuvvetle muhtemel.



Ayrıca haberde özelliğin şu anda Meta tarafından geliştirilme aşamasında olduğu ilerleyen zamanlarda beta test kullanıcılarına sunacağı belirtildi.

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