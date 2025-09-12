Hemşire açığına yapay zeka desteği: Çözüm robotlarda mı?

Dünya genelinde sağlık çalışanı açığı büyürken, hemşireler artan iş yükü nedeniyle tükenmişlik yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, 2030 yılına kadar 4,5 milyon hemşire açığı oluşması bekleniyor. Bu tablo, sağlık sektöründe yeni çözümleri gündeme taşıyor.

CNN'de yer alan habere göre, Tayvan merkezli Foxconn, geliştirdiği insansı robot Nurabot ile hemşirelerin iş yükünü azaltmayı hedefliyor. Yapay zeka destekli robot ilaç dağıtımı, numune taşıma ve hastaların serviste gezdirilmesi gibi tekrarlayan görevleri üstlenerek hemşirelerin kritik işlere daha fazla zaman ayırmasını sağlıyor. Şirketin test sonuçlarına göre, Nurabot günlük iş yükünü yüzde 20-30 oranında hafifletebiliyor.

Foxconn’un kullanıcı tasarımı direktörü Alice Lin, “Bu robot hemşirelerin yerini almak için değil, birlikte görevleri tamamlamak için geliştirildi” dedi. Robotun, 2026’nın başlarında ticari olarak piyasaya sürülmesi planlanıyor.

ALTYAPISI NVIDIA TARAFINDAN SAĞLANDI

Nurabot’un donanımı Japonya’dan Kawasaki Heavy Industries ile ortak geliştirildi; yapay zeka altyapısı ise NVIDIA tarafından sağlandı. Robot, sensörleri ve kamera sistemleriyle çevresini algılayabiliyor, bağımsız hareket edebiliyor ve sözlü ya da fiziksel komutlara yanıt verebiliyor.

Ancak uzmanlar, robotların hastanelerde yaygınlaşmasının bazı zorlukları beraberinde getireceğine dikkat çekiyor. Hong Kong’daki Tung Wah Koleji’nden Prof. Rick Kwan, dar hastane koridorlarının robotlar için engel oluşturabileceğini, ayrıca güvenlik ve etik standartların netleştirilmesi gerektiğini belirtiyor.