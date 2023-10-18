Hepsiburada’nın reklam filminde Kıvanç Tatlıtuğ yer aldı

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz ay yayınlanan “Hepsiburada Sözü” reklam filminden sonra, Hepsiburada’nın Apple iPhone 15 reklam filminde yer aldı. iPhone 15 Pro ve iPhone 15’in reklam filmi, Apple’ın Türkiye’de bugüne kadar yayınlanan ilk ve tek lansman filmi olma özelliğini taşıyor.



Reklam filminde Kıvanç Tatlıtuğ “çok önemli bir telefon beklediği için” antrenöründen, menajerinden, yatırım danışmandan gelen aramalara dönemiyor.

En sonunda beklediği “çok önemli telefona”, Hepsiburada’dan sipariş ettiği Apple iPhone 15 Pro’suna kavuşuyor. Siparişi tam zamanında getiren kurye, Kıvanç Tatlıtuğ’a “Söz verdiğimiz gibi, güvenle getirdik” diyor, Hepsiburada sözünü tutuyor…

