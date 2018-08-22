Türkiye'de 6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 59'unun akıllı telefon, yüzde 42'sinin tablet ve yüzde 44'ünün bilgisayar sahibi olduğu belirlendi.



GFK ve DigitalTalks iş birliğiyle yapılan "Çocukların Cihaz Sahipliği ve Sosyal Medya Kullanımı" araştırması kapsamında, Türkiye'de 15 ilde 6-15 yaş grubunda çocuğu olan 161 ebeveyn ile görüşülerek çocukların cihaz (akıllı telefon, bilgisayar, tablet) sahipliği, sosyal medya hesapları ve bu hesapları ne amaçla kullandıkları sorgulandı.



Söz konusu araştırma, 6-15 yaş arası çocukların yüzde 59'unun akıllı telefon, yüzde 42'sinin tablet ve yüzde 44'ünün bilgisayar sahibi olduğunu gösterdi.



ÇOCUKLARIN YÜZDE 41'İ SOSYAL MEDYA KULLANIYOR



Araştırmaya göre, çocukların yüzde 41'i sosyal medya hesabı kullanıyor. Bunların yüzde 85'i Facebook, yüzde 68'i Instagram ve yüzde 36'sı YouTube üyesi.



Sosyal medya hesabı olan çocukların ebeveynlerinin yüzde 71'i çocuklarının sosyal medya hesaplarını kontrol ettiklerini ve kimlerle iletişim halinde olduklarını takip ettiklerini belirtti.



Annelerin yüzde 78'i, babaların ise yüzde 53'ü çocuklarının video izlemek için sosyal medya hesaplarını kullandığını düşünüyor. Ebeveynler, çocuklarının yüzde 42'sinin ödev ve eğitici faaliyetler için sosyal medya hesaplarını kullandığını ifade ediyor.



Ebeveynlere göre çocuklar sosyal medya hesaplarını daha çok arkadaşlarıyla iletişim kurmak (yüzde 85) amacıyla kullanıyor. Daha sonra sırasıyla video izlemek (yüzde 66), fotoğraf ve video paylaşmak (yüzde 64) ve oyun oynamak (yüzde 56) geliyor.