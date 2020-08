Her 10 kişiden 4'ü video oyunu oynuyor (En çok harcamayı konsol kullanıcıları yapıyor)

Son dönemde bütçeleri filmler ile yarışan video oyunları her yıl on milyonlarca eve giriyor.



Düzenli olarak her yıl artan oyuncu sayısı ise yapılan son araştırma ile netlik kazandı.



DFC Intelligence’ın raporuna göre dünyada 3 milyardan fazla insan video oyunu oynuyor



Dünya nüfusunun 8 milyara yakın olduğu düşünüldüğünde, söz konusu rakam toplam nüfusun yaklaşık %40’ına tekabül etmekte. Başka bir deyişle söz konusu rapora göre, her 10 kişiden 4'ü video oyunu oynuyor.



Aynı rapora göre sadece cep telefonlarından oyun oynayan kişi sayısı toplam rakamın neredeyse yarısını oluşturuyor.



PC oyuncularının sayısının ise mobil oyunculara yaklaştığı ve 1.5 milyar rakamına ulaştığı görülüyor.



konsol tarafındaki oyuncu sayısının ise 250 milyon kişi olduğu belirtiliyor.



Ancak konsol kullanıcı sayısının mobil ve PC kullanıcılarının daha gerisinde olmasına rağmen diğer alanlardakilere kıyasla daha fazla harcama yaptığı bilgisinin altı çiziliyor.