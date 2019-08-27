Türk halkının yüzde 75'inin internet kullandığı bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2019 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması raporu yayınlandı.

Buna göre 16-74 yaş grubundaki bireylerde, geçen yıl yüzde 72,9 olan, internet kullanımı bu yıl yüzde 75,3'e yükseldi.

ERKEKLER DAHA FAZLA KULLANIYOR

İnternet kullanım oranları aynı yaş grubundaki erkeklerde yüzde 81,8 iken kadınlarda 68,9 oldu.



EVDEN ERİŞİMDE 5 PUANLIK ARTIŞ

Araştırma sonuçlarına göre hanelerin yüzde 88,3'ünün evden İnternete erişim imkanına sahip olduğu gözlendi. Bu oran bir önceki yılda yüzde 83,8 olarak gerçekleşmişti.

Genişbant ile internete erişim sağlayan hanelerin oranı da yüzde 87,9 oldu. Buna göre hanelerin yüzde 49,1'i sabit genişbant bağlantı (ADSL, kablolu internet, fiber vb.) ile İnternete erişim sağlarken, yüzde 86,9'u mobil genişbant bağlantı ile internete erişim sağladı. Genişbant İnternet erişim imkanına sahip hanelerin oranı bir önceki yıl yüzde 82,5 olarak gözlendi.



İKİ KİŞİDEN BİRİ E-DEVLET KULLANDI



Kişisel amaçla kamu kurum vekuruluşları ile iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için 2018 yılı Nisan ayı ile 2019 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde İnterneti kullanan bireylerin 16-74 yaş grubu bireyler içerisindeki oranı yüzde 51,2 oldu. Bu oran önceki yılın aynı döneminde yüzde 45,6'ydı. Kullanım amaçları arasında kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme yüzde 45,8 ile ilk sırayı aldı.

ERKEKLER DAHA FAZLA ONLINE ALIŞVERİŞ YAPIYOR



İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı, 2018 yılı Nisan ayı ile 2019 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde yüzde 34,1 oldu. Önceki yılın aynı döneminde bu oran yüzde 29,3 olmuştu.



Cinsiyete göre İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 38,3 olarak gerçekleşirken kadınlarda yüzde 29,9 oldu. Bu oranlar bir önceki yılın aynı döneminde sırası ile yüzde 33,6 ve yüzde 25'ti.



EN ÇOK GİYİM VE SPOR MALZEMESİ ALINDI



İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 67,2'si giyim ve spor malzemesi satın aldı. Bunu yüzde %31,7 ile seyahat ile ilgili diğer faaliyetler (seyahat bileti, araç kiralama vb.), yüzde 27,4 ile gıda maddeleri veya günlük gereksinimler, yüzde 26,9 ile ev eşyası (tüketici elektroniği hariç), yüzde 20,3 ile elektronik araçlar ve yüzde 20,2 ile kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil) takip etti.



İnternet üzerinden en çok satın alınan ürün grupları erkeklerde giyim ve spor malzemeleri (yüzde 57,2), seyahat ile ilgili diğer faaliyetler (yüzde 37,7) ve elektronik araçlar (yüzde 30,2) iken, kadınlarda giyim ve spor malzemeleri (yüzde 79,6), gıda maddeleri ile günlük gereksinimler (yüzde 29,5) ve seyahat ile ilgili diğer faaliyetler (yüzde 24,2) oldu.



RTÜK'TEN YENİ İNTERNET YAYINI DÜZENLEMESİ

