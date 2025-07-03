Her evde insansı robot olacak: Ünlü yatırımcı tarih verdi

OpenAI, DoorDash, Block ve Impossible Foods gibi şirketlere yaptığı yatırımlarla tanınan 70 yaşındaki dünyaca ünlü girişimci Vinod Khosla “Robotikte de ChatGPT anı yakındır. 2-3 yıl içinde bunu göreceğiz” dedi.



Khosla’ya göre bu robotlar büyük olasılıkla humanoid yani insan formunda olacak ve ilk etapta dar bir alanda görev yapacak. Örneğin mutfakta yemek pişirmek, sebze doğramak, bulaşık yıkamak gibi işleri üstlenecek. Bu robotların aylık maliyetinin 300-400 dolar civarında olması ve halihazırda ev hizmeti alan herkes için ulaşılabilir hale gelmesi bekleniyor.



Bugün Çin’de üretilen bazı robotların etkileyici olduğunu söyleyen Khosla, bu modellerin en büyük eksiğinin öğrenememeleri olduğuna dikkat çekti:

“Çin robotları harika ama çevre değişince verimli olamıyorlar. Bir insana ‘şurayı temizle’ deyince ne yapacağını bilir ama bir robot henüz bunu yapamıyor.”

"HERKESİN KENDİ ROBOTU OLACAK"

Dev şirketlerin bu alanda geri kalmasının şaşırtıcı olmadığını da belirten Khosla, yeniliklerin genelde Apple gibi devlerin yerine genelde girişimcilerden çıktığını hatırlattı.



Robotik alanına dev yatırımlar yapan bir diğer isim de Nvidia CEO’su Jensen Huang. Huang, “Herkesin kendi R2-D2’su, C-3PO’su olacak. Kişisel bir robot her an yanında olacak” diyerek robotların hem endüstride hem de günlük yaşamda devrim yaratacağını söyledi. Nvidia, robotik ve yapay zekayı “trilyon dolarlık büyüme fırsatı” olarak görüyor. Şirketin ilk büyük hedefi ise otonom araçlar.

YAPAY ZEKA VE ROBOTİKTE DAHA FAZLA İSTİHDAM

Amazon CEO’su Andy Jassy de geçtiğimiz günlerde CNBC’ye yaptığı açıklamada robotik alanında yeni işe alımlar yapılacağını duyurdu:

“Yapay zeka ve robotikte daha fazla insan istihdam edeceğiz” dedi.



Tüm bu açıklamalar, önümüzdeki on yıl içinde insan benzeri, çok görevli robotların artık bilim kurgu olmaktan çıkıp evlerimize girmesinin an meselesi olduğuna işaret ediyor.