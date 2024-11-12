Her gün bir avuç kuruyemiş bunama riskini azaltabilir

Demansın ilaçla tedavisinin çok zor olduğu kanıtlanmıştır, ancak belki de diyetlerimizde zaten saklanan gizli, beyin güçlendirici bileşenler vardır.

Birleşik Krallık Biobank'taki 50.000'den fazla katılımcı üzerinde yapılan bir çalışma, her gün bir avuç fındık yiyen kişilerin tüm nedenlere bağlı bunama riskini azaltıyor olabileceğini ortaya koydu.

YÜZDE 16 DAHA DÜŞÜK



Kuruyemiş yemeyen 60 yaş üstü kişilerle karşılaştırıldığında, günde 30 grama kadar kuruyemiş tükettiğini bildirenlerin gelecek yıllarda demansa yakalanma riskinin yüzde 16 daha düşük olduğu görüldü.

Kuruyemişler tuzsuz olarak tüketildiğinde ise bu oran yüzde 17'ye yükseldi.

Kuruyemişlerin kabuklu, kurutulmuş, kavrulmuş ya da soyulmuş olması fark etmedi. Bu kulağa iyi bir haber gibi geliyor, ancak birkaç uyarı var.

Bu sonuçlar yalnızca obez olarak kabul edilmeyen, normal miktarda uyku alan ve tütün içmeyen veya günlük alkol almayan kişilerde bulunmuştur.

Tüm yaş gruplarında yalnızca erkekler dikkate alındığında veya kas zayıflığı veya yalnızlık hissi gibi diğer risk faktörlerini bildirenlerde önemli bir ilişki bulunamamıştır.



İspanya'daki Castilla-La Mancha Üniversitesi'nden araştırmacılar, "Hem gözlemsel hem de klinik deneyler olmak üzere gelecekte yapılacak uzun vadeli takip çalışmaları, yetişkinlerde demansı önlemeye yönelik bir strateji olarak kuruyemiş tüketiminin etkinliğini değerlendirmelidir." diyor.

Kuruyemişler, anti-enflamatuar ve antioksidan besinler ve bileşikler açısından zengin, enerji yoğun gıdalardır.

Bu nedenle bilim insanları, kuruyemişlerin özelliklerinin beyin sağlığına faydaları olabileceğini varsaymışlardır ve bazı epidemiyolojik çalışmalar kesinlikle durumun böyle olabileceğini düşündürmektedir.

12 haftalık randomize kontrollü bir çalışmada, araştırmacılar günlük bir avuç yer fıstığının aşırı kilolu sağlıklı, orta yaşlı yetişkinlerde kısa süreli hafızayı ve sözel akıcılığı geliştirdiğini bulmuşlardır.



AKDENİZ DİYETİ DE BUNAMA RİSKİNİ AZALTIYOR

Öte yandan 60.000 kişi üzerinde yapılan farklı bir çalışma, Akdeniz diyetine bağlı kalmanın bunama riskini yüzde 23'e kadar azalttığını ortaya koymuştur.

