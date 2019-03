Apple’ın her yıl düzenlediği Uluslararası Geliştiriciler Konferansı WWDC’ye Türkiye’den ilk defa kabul edilen ve iki yıl üst üste burslu olarak gitmeye hak kazanan Emirhan Erdoğan tarafından kurulan TurkishKit liderliğinde organize edilen eğitimlerde lise öğrencileri kodlamanın temelleri, tasarım düşüncesi ve Sketch gibi konularda eğitimler aldılar.

2016 yılında kurduğu TurkishKit ile öğrenme - deneyimleme - paylaşma üçlüsü arasındaki döngüyü oluşturmayı arzulayan ve gücünü farklılıklarından alan bir ekip ile Türkiye'de Apple kültürününün ait olabileceği bir platform yaratmayı amaçladığını belirten Emirhan Erdoğan, etkinlik sonrası "“Türkiye'deki en tutkulu ve yaratıcı kız öğrencilerden bazıları, hayalini kurdukları dünyayı, tasarım ve yazılım arasındaki benzersiz uyumu ve eğitim kurumlarının yüksek duvarları arkasındaki renkli dünyayı burada, bizlerle keşfetti.” dedi.



"DEĞİŞİMİN BİR PARÇASI OLABİLDİM. GELECEĞE DOKUNDUM”



2 gün süren eğitimde öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Swift eğitmenleri öğrencilerin hayallerine ilk adımlarını attığını görmekten mutluluk duyduklarını belirttiler.



TurkishKit Swift Eğitmeni ve içerik yöneticisi ve 2018 Uluslararası Geliştiriciler Konferansı burs kazananı Nadin Tamer, “Birlikte geçirdiğimiz iki gün boyunca, birçok genç kız, belki daha önceden çalışma yapacağını veya yapabileceğini hayal etmediği yepyeni alanlarla tanıştı. Sadece tanışmakla kalmayıp, merakla her detayını incelemeye ve denemeye başladı. Kızların serbest zamanlarda bile hevesle çalışmaya devam etmesini izlerken, yeni tasarımcıların, yazılımcıların, kısaca ürettikleriyle dünyada bir fark yaratmaya hazır bir neslin yetiştiğini hissettim.” dedi.



Eğitmenler kendi eğitim hayatlarında karşılaşmadıkları türden bir eğitimi lise çağındaki kız öğrencilere sağlayabilmek ve genç yeteneklerin farkındalığını arttıranlar arasında yer almaktan gurur duyduklarını ve öğrencilerin yüzündeki heyecanı ve mutluluğu görmenin paha biçilemez olduğunu vurguladılar.

ANNE BENİ SONRA ARAR MISIN? ŞU AN GELECEĞİMİ ŞEKİLLENDİRİYORUM

Swift yazılım dili ve Kodlamayı Öğren Öğretmen Kılavuzları ile organize edilen eğitim sonrası katılımcılar, 2 gün sürmesine rağmen tahminlerinin ötesinde bir öğrenme deneyimi yaşadıklarını, çok eğlenirken aynı zamanda hep öğrenmek istedikleri bilgilere ulaştıklarını paylaştılar. Kendi yaşlarına yakın olan insanlardan programlamayı öğrenebilmenin çok güzel bir deneyim olduğunu paylaşan ve herkesin bu eğitimi alması gerektiğini belirten öğrencilerden bir tanesi etkinlik sırasında kendisini arayan annesine “Anne, beni sonra arar mısın? Şu an geleceğimi şekillendiriyorum!” diyerek heyecan ve duygularını belirtti.

"İOS GELİŞTİRİCİLİĞİ KONUSUNDA KADINLAR GERÇEKTEN FARKLARINI BELLİ EDİYORLAR"



Etkinlikte katılımcılar ayrıca başarılı kadın uygulama geliştiricilerle buluşma imkanı da buldu. Getir uygulamasının Mobil Takım Lideri Deniz Tav ile yaptıkları kahve sohbetinde yazılımcı olmakla ilgili akıllarındaki soruları sordular. Uygulama geliştiricilerinin ve bilgisayar mühendislerinin sürekli masa başında mı oturduğundan, nasıl sosyal çevre kurabileceklerine ve mesleğinde en sevdiği yanların neler olduğu gibi sorular yönlendirdiler. Bu sorularla yazılım mühendisliğinin tahmin edilenden daha sosyal bir meslek olduğunu, ürün fikir aşamasındayken iş analistleriyle, tasarım aşamasındayken tasarımcılarla, geliştirirken geliştiricilerle, test edilirken test ekibi ile, ürün sunumunda ürün sahipleriyle; yani her aşamada sürekli bir iletişim içinde bulunulan ve iletişim gücü iyi olan geliştiriclerin bir adım öne çıktığı sosyal bir meslek olduğunu öğrendiler.



Hevesli öğrencilerle buluşmanın kendisini heyecanlandırdığını belirten Deniz Tav "Yazılım alanındaki uygulama geliştirici, mühendis, iş analistleri, ürün müdürü gibi tüm mesleklerde daha detaycı ve estetik yeteneği biraz daha fazla olan kadınlar bir adım öne çıkıyor. Özellikle estetik görünümü çok önemli olan ve daha havalı bir alan olan iOS geliştiriciliği konusunda kadınlar gerçekten farklarını belli ediyorlar.” dedi.

Apple 40 yıldır eğitim için özel çalışmalar yapıyor ve 2016 yılında, anaokulundan üniversiteye ve daha ileri öğrenim seviyelerine kadar tüm öğrencilerin sorunları çözmek ve iş dünyasına hazırlanmak için kod yazmayı öğrenmelerini sağlayan kapsamlı Everyone Can Code öğretim ve ders programını sundu. Öğrenciler, öğretmen kılavuzları ve derslerin yönlendirmesiyle, iPad'le bulmacaları çözmek için gerçek kodların kullanıldığı ve tek dokunuşla karakterlerin kontrol edilebildiği Swift Playgrounds ile kod yazmanın temellerini öğreniyorlar. Swift ile Uygulama Geliştirme programıysa geleceğin uygulama geliştiricilerinin Mac ile ilk iOS uygulamalarını oluşturmalarına yardımcı oluyor. Bugün dünya çapında 5.000’den fazla okul, devlet üniversitesi ve teknik üniversite Everyone Can Code öğretim programını kullanıyor.