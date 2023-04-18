Hibrit Güneş Tutulması için geri sayım başladı

Perşembe günü, güney yarımkürede Ay, Güneş'i yaklaşık 76 saniye boyunca tamamen engelleyerek tam bir Güneş Tutulmasını izleme fırsatı yaratacak.

Hibrit Güneş Tutulması için geri sayım başladı

Dünyanın dört bir yanındaki tutulma meraklıları, benzersiz bir tam güneş tutulması gözlemlemek için Batı Avustralya, Timor Leste ve Batı Papua'ya seyahat ediyor.

Tutulma sadece Güney Yarımküre'de görülebilecek.

tutulması Hint Okyanusu'ndaki Kerguelen Adaları yakınlarında bir güneş doğuşu olarak başlayacak.

Elon Musk duyurdu: Dünyanın en güçlü roketi Starship ne zaman fırlatılacak?

Elon Musk duyurdu: Dünyanın en güçlü roketi Starship ne zaman fırlatılacak?

Haberi Görüntüle

Batı Avustralya kıyılarını sıyıracak ve ardından Doğu Timor ve Batı Papua boyunca ilerleyecek ve birkaç saniyeliğine bir "ateş çemberi" haline gelecek. 

Pasifik Okyanusu'ndaki Marshall Adaları üzerinde Güneş batışı olarak son bulacak.

Tam Güneş tutulmasına nispeten az sayıda insan şahit olacak.

Sadece 50 bin kişinin Batı Avustralya'daki Exmouth Yarımadası'na gelmesi bekleniyor. Bölgenin normal nüfusu ise 5 bin civarında.

8 Nisan 2024'te 31 milyondan fazla Kuzey Amerikalı, tam Güneş tutulmasına şahitlik edecek.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...