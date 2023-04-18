Hibrit Güneş Tutulması için geri sayım başladı

Batı Avustralya kıyılarını sıyıracak ve ardından Doğu Timor ve Batı Papua boyunca ilerleyecek ve birkaç saniyeliğine bir "ateş çemberi" haline gelecek.



Pasifik Okyanusu'ndaki Marshall Adaları üzerinde Güneş batışı olarak son bulacak.



Tam Güneş tutulmasına nispeten az sayıda insan şahit olacak.



Sadece 50 bin kişinin Batı Avustralya'daki Exmouth Yarımadası'na gelmesi bekleniyor. Bölgenin normal nüfusu ise 5 bin civarında.



8 Nisan 2024'te 31 milyondan fazla Kuzey Amerikalı, tam Güneş tutulmasına şahitlik edecek.