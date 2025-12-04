Hiçbir şirket, akıllı gözlükler üzerinde anlaşamıyor

Akıllı gözlük pazarındaki karmaşaya rağmen, yılın en büyük ivmesini Meta yarattı. Şirketin Ray-Ban markalı yapay zeka destekli akıllı gözlükleri başarılı olunca, bu kez 800 dolarlık ekranlı modeli Meta Ray-Ban Display piyasaya sürüldü.

Meta ayrıca Oakley iş birliğiyle ürün ailesini dört modele çıkardı.

Meta’nın yaklaşımı net: kamera + yapay zeka + ses + bilgisayarlı görü. Şirkete göre herkes yüzünde kamera taşımaktan ve yapay zeka asistanıyla konuşmaktan hoşlanacak.

RAKİPLERİN VİZYONU “GİZLİLİK”

Ancak diğer üreticiler aynı fikirde değil. Örneğin Even Realities’in yeni modeli Even G2, kamera ve hoparlör barındırmıyor; yalnızca hafif bir ekran sunuyor. Böylece daha az “cihaz”, daha çok “gözlük” hissi yaratırken aynı zamanda gizlilik kaygılarını azaltmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, “baş üstü ekranlı gözlükler” (HUD) konseptini öne çıkarıyor: bildirimler, yönlendirme, kısa bilgiler… hepsi gözün kenarında, rahatsız etmeden.

AR EKRANLAR DA YARIŞTA

Inmo Air 3 gibi modeller ise HUD’yi reddedip büyük, gözün tamamını kaplayan bir artırılmış gerçeklik ekranı sunuyor. Üstelik bu gözlüklerin evde oyun/multimedya için değil, tıpkı normal gözlük gibi sürekli takılması hedefleniyor.

Bu noktada “Akıllı gözlükler arka planda çalışan bir aksesuar mı?”, “Tamamen sürükleyici bir bilgisayar mı?” yoksa yüzünüze takılmış bir ‘Apple Watch’ mı?" gibi sorular gündeme geliyor.

EKRAN TEKNOLOJİLERİ BİLE ORTAK NOKTAYA VARAMIYOR

Meta, 5 bin nit parlaklığa ulaşan tam renkli LCoS ekranlar kullanırken, Rakip Rokid sade bir yeşil mikro LED ekrana yöneliyor. Biri güçlü gösterim iddiasında, diğeri “görevini yapsın yeter” yaklaşımında.

“APPLE ETKİSİ” OYUNU DEĞİŞTİREBİLİR

Tüm bu keşmekeş, Apple’ın olası akıllı gözlük duyurusuyla sona erebilir. Şirketin iPhone ekosistemine derin entegrasyon, güçlü arayüz tasarımı ve Vision Pro’nun yazılım temeli sayesinde pazarı yeniden şekillendirebileceği konuşuluyor.

Yine de Vision Pro’nun beklentileri karşılamaması, Apple’ın dahi AR/XR alanında garanti başarı sağlayamayacağını gösteriyor.