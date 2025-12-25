Hikaye modu, gönderi arama, sabitleme... NSosyal'e yeni özellikler eklendi

Türkiye merkezli sosyal medya platformu NSosyal, hikaye modu başta olmak üzere birçok yeni özelliği kullanıcılarına sunmaya başladı.

NSosyal'in uygulama mağazasında paylaştığı bilgilere göre, son güncellemeyle birlikte platforma içerik-iletişim, profil-hesap yönetimi başlıklarında çok sayıda özellik eklendi.

Platforma içerik-etkileşim başlığında hikaye (story) modu, gönderiyi yanıtlara açma/kapatma, profil içinde gönderi arama, profilde 3 gönderi sabitleme özelliği ilave edildi.

Profil-hesap yönetimi başlığı altında da onaylı hesap başvuru formu, takip edilen ve takipçilerde arama, kullanıcı adı, e-posta adresi ve uygulama içinden şifre değiştirme, hesap dondurma seçeneği ve menü (hamburger) eklendi.

Bu özelliklerin yanı sıra profil görseli ölçeklendirme de iyileştirildi.

NEXT SOSYAL NASIL İNDİRİLİR?

Telefonunuza Android veya iOS üzerinden NEXT Sosyal uygulamasını indirip açın. "Giriş Yap" butonuna tıkladıktan sonra TEKNOFEST Sosyal sunucusunu seçip "T3 SSO ile Devam Et" seçeneğine tıklayın.

NEXT SOSYAL KULLANIMI

Üyelik Oluşturma

Platforma erişmek için önce Next Sosyal adresine girin.

Kayıt ol butonuna tıklayarak ad, soyad, e-posta ve şifre bilgilerinizi girin.

Aktivasyon maili geldiyse onaylayın, ardından hesabınız aktif hale gelir.

Profilinizi Oluşturun

Profil fotoğrafı, kapak görseli ve biyografi ekleyerek kendinizi tanıtabilirsiniz.

İlgi alanlarınızı belirterek kişiselleştirilmiş bir akış deneyimi oluşturabilirsiniz.

İçerik Paylaşımı

"Gönderi Oluştur" alanından metin, görsel, video ya da bağlantı paylaşabilirsiniz.

Paylaşımlarınıza etiket (#) ekleyerek daha geniş kitlelere ulaşabilirsiniz.