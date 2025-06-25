Hindistan 41 yıl sonra ilk astronotunu uzaya gönderdi
Hindistan Hava Kuvvetleri pilotu Shubhanshu Shukla, Axiom-4 görevi kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) giden ilk Hintli oldu. 41 yıl sonra Hint bayrağı yeniden uzaya taşındı.
Hindistan, uzay alanında tarihi bir ana tanıklık ediyor.
Hindistan Hava Kuvvetleri pilotu Shubhanshu Shukla, Axiom-4 (Ax-4) göreviyle uzaya çıkan ikinci Hintli, ancak NASA’nın yörüngedeki laboratuvarı ISS’e ulaşan ilk Hintli astronot oldu. Shukla’nın görevi, ülkede büyük bir sevinç ve gurur kaynağına dönüştü.
26 SAATLİK YOLCULUK
Shukla’nın Grup Kaptanı olarak liderlik edeceği görev, ABD’li özel uzay şirketi Axiom Space tarafından düzenlendi.
Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden SpaceX’in Falcon 9 roketiyle fırlatılan Crew Dragon kapsülü, yaklaşık 26 saatlik bir yolculuğun ardından istasyona ulaşacak.
İLK İNSANLI GÖREV İÇİN DE SEÇİLDİ
39 yaşındaki Shubhanshu Shukla, 2006 yılında Hava Kuvvetleri’ne katıldı. MiG, Sukhoi, Jaguar ve Hawk gibi savaş uçaklarını uçuran deneyimli pilotun 2 bin saatlik uçuş tecrübesi bulunuyor.
Shukla, 2027’de planlanan Hindistan’ın ilk insanlı uzay uçuşu için seçilen dört adaydan biriydi.
Ülke, 2035’e kadar kendi uzay istasyonunu kurmayı ve 2040’a kadar Ay’a astronot göndermeyi hedefliyor.
59 MİLYON DOLAR ÖDENDİ
Hindistan, Shukla’nın Ax-4 görevine katılması için 5 milyar rupi (yaklaşık 59 milyon dolar) ödedi.
Shukla, yolculuk öncesinde yaptığı açıklamada, "Yanımda sadece cihaz ve ekipman değil, bir milyar kalbin umudu ve hayali de var. Tüm Hindistan halkından dualarını bekliyorum" ifadelerini kullandı.
60 BİLİMSEL DENEY YÜRÜTECEK
Astronot ISS’de geçireceği iki haftalık sürede 60 bilimsel deneyin yürütülmesine katkı sağlayacak. Bu deneylerden yedisi Hindistan tarafından hazırlandı.
Hintli öğrencilerle ve Başbakan Narendra Modi ile uzaydan canlı bağlantı kurması planlanan Shukla, ülkesinde ilham verici bir figüre dönüştü. Ailesi ve yüzlerce öğrenci, fırlatma anını canlı yayınla izlerken sevinç gözyaşları ve alkışlar eşliğinde tarihi ana tanıklık etti.
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