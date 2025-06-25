Hindistan 41 yıl sonra ilk astronotunu uzaya gönderdi

Hindistan, uzay alanında tarihi bir ana tanıklık ediyor.



Hindistan Hava Kuvvetleri pilotu Shubhanshu Shukla, Axiom-4 (Ax-4) göreviyle uzaya çıkan ikinci Hintli, ancak NASA’nın yörüngedeki laboratuvarı ISS’e ulaşan ilk Hintli astronot oldu. Shukla’nın görevi, ülkede büyük bir sevinç ve gurur kaynağına dönüştü.

26 SAATLİK YOLCULUK

Shukla’nın Grup Kaptanı olarak liderlik edeceği görev, ABD’li özel uzay şirketi Axiom Space tarafından düzenlendi.



Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden SpaceX’in Falcon 9 roketiyle fırlatılan Crew Dragon kapsülü, yaklaşık 26 saatlik bir yolculuğun ardından istasyona ulaşacak.