Hindistan, ABD'yi geride bıraktı (Satılan telefonların yüzde 72’si Çin markaları)

Geçtiğimiz yıllarda birinciliği Çin'e kaptıran ABD, 2019 sonu itibari ile ikincilik koltuğunu Hindistan'a bırakarak en çok telefon satışının yapıldığı üçüncü market oldu



Engadget'ta yer alan habere göre, ABD‘nin yerini alan Hindistan, 2019 senesi içinde 158 milyon telefon satışına ev sahipliği yaptı.



Geçtiğimiz yıl Hindistan‘da satılan akıllı telefonların yüzde 72’sinin Çin markaları Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme ve Oppo olduğu belirlendi.



Hindistan bir süredir pek çok teknoloji şirketinin merceğinde. Akıllı telefon satışlarının her yıl bir önceki seneyi geride bıraktığı ülkeye en son Samsung 500 milyon dolarlık yatırım yapmaya karar vermişti.



Şirketten yapılan açıklamada bu yatırım kapsamında Yeni Delhi'ye bir fabrika kurulacağı, söz konusu fabrikada akıllı telefonlar ve diğer elektronik cihazlar için ekran üretimi yapılacağı bilgisine yer verilmişti.



Daha önce de Apple, ABD Başkanı Donald Trump’ın isteği üzerine üretiminin bir kısmını Çin’den Hindistan’a kaydırmıştı.