Hindistan "uzay yarışında ben de varım" diyor. Eylül ayında Ay'a inmesi planlanan Chandrayaan -2 uzay aracı tanıtıldı..
Hint Uzay Ajansı görevin safhalarını anlatan bir animasyon yayınladı. Modülün, Ay'ın güney kutbu bölgesine inmesi planlanıyor.
Ardından robot kaşif ay yüzeyinde araştırmalarına başlayacak. Bilge anlamına gelen Ay kaşifi, daha önce fazla incelenmemiş güney bölgelerinde mineral ve su izi arayacak.
141 milyon dolara mal olan görev, düşük maliyetiyle rakiplerinden ayrılıyor. Bilimkurgu dizisi Uzay Yolu'nun ünlü sloganına atıfta bulunan Hint Uzay Ajansı "kimsenin gitmediği yere cesaretle gideceğiz" açıklaması yaptı.