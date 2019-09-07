Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) Başkanı Kailasavadivoo Sivan, yaptığı açıklamada, Chandrayaan-2'nin iniş modülü Vikram'ın Ay yüzeyine iniş sürecinin 2 Eylül'den bu yana planlandığı gibi gittiğini belirtti.



Sivan, Vikram Ay yüzeyine 2,1 kilometre kadar yaklaştığında modül ile irtibatın kaybolduğunu, verileri incelediklerini kaydetti.



Modülün inişini, ISRO'da 60 öğrenciyle izleyen Başbakan Narendra Modi, irtibatın kesilmesinin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, bilim insanlarından cesur olmalarını ve umutlarını kaybetmemelerini istedi.



Hindistan'ın geriye bakmadığını, ders alarak, Ay'a uzay aracı gönderme misyonu tamamlanana kadar ileriye bakacağını ifade eden Modi, "Daha yüksek başarılara ulaşacağız. Bilim adamlarımıza, Hindistan'ın sizinle gurur duyduğunu söylemek istiyorum. Ulusal ilerleyişimize olağanüstü bir katkı sağlayan istisnai profesyonellersiniz." dedi.



Vikram, 2 Eylül'de Ay'ın yörüngesinde bulunan Chandrayaan-2'den ayrılmıştı. Vikram'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde iki krater arasında kısmen düzlük olan bölgeye indirilerek, burada100 milyon ton su içerdiği sanılan kraterleri incelemesi planlanıyordu.



Chandrayaan-2, Hindistan'ın Ay yüzeyine ilk yumuşak iniş denemesiydi.



İniş modülü başarılı olsaydı, Hindistan, ABD, Rusya ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş yapan 4'üncü ülke olacaktı.



Uydu, iniş ve gezginci araç modüllerinden oluşan Chandrayaan-2, 22 Temmuz'da fırlatılmıştı.



"Chandrayaan-1" uzay aracını 2008'de Ay'a göndermiş, 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başaran Hindistan, 2022 yılına kadar uzaya insan göndermeyi planlanıyor.





BİLİM İNSANLARINI BAŞBAKAN TESELLİ ETTİ



Hindistan Başbakanı Narendra Modi, gelişmeleri takip etmek için Hindistan Uzay Araştırmaları Organizasyonu’nun merkezinin bulunduğu Bengalore’ye hareket etmişti.



Uzay aracıyla bağlantının kesilmesinin ardından bilim insanlarına yönelik konuşma yapan Modi,”Bu kesinlikle küçük bir başarı değil ve bütün ülke sizinle gurur duyuyor. Sizler, bu ülke için yaşayan, bu ülke için kendi hayallerini hiçe sayan, bu ülke için uykusuz geceler geçiren insanlarsınız. Bağlantı tekrar kurulabilirse, uzay aracı bize bilgileri ulaştıracaktır. Şimdilik en iyisini umalım” sözleriyle bilim adamlarını motive etti.



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