Hindistan’da iPhone üretimine başlandı

Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ravi Shankar Prasad, Hindistan’daki ilk iPhone’ların üretiminin yapıldığını duyurdu.



Prasad, ”Bugün güzel bir gün” diyerek, elinde tuttuğu iPhone'un üzerinde yazan, "Hindistan’da üretilmiştir" yazısını okudu.



9to5Mac'te yer alan habere göre, Prasad bu hamlenin ülke ekonomisine 1.6 milar dolarlık (yaklaşık 9.2 milyar TL) katkı sağlayacağını açıkladı.



ABD’li teknoloji firması Apple devam eden Çin-ABD ticaret savaşlarının ortasında iPhone XR üretimini Çin’den Hindistan’a taşımaya karar vermişti.



ABD'nin, dış ticaret açığını kapatmak için ilk olarak Mart 2018'de Çin'den ithal edilen güneş panelleri ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini artırması ile başlayan ABD-Çin ticaret savaşı, zaman içinde karşılıklı vergi artışları ile kızıştı.



Huawei'nin Android'de kullanımının kısıtlanması sonucu iki ülkeden teknoloji alanında da karşılıklı hamleler gelmişti.