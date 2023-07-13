Hindistan'da yapay zeka, şirkette destek biriminin yüzde 90'ını işsiz bıraktı!

Hintli CEO Suumit Shah, yapay zekadan dolayı destek personelinin yüzde 90'ını işten çıkardığını duyurdu.



Ancak bu karar, yapay zekanın insanların işlerini elinden almasıyla ilgili endişelerin olduğu bir zamanda yapıldığı için tepkilere neden oldu.

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Shah, Twitter'da yapay zekanın müşterilerin sorularına daha hızlı yanıt verdiğini ve çözüm sürelerini önemli ölçüde iyileştirdiğini belirtti.



Yapay zekayı işe dahil ettikten sonra istatistikleri paylaşan Shah, "Bu yapay zeka sohbet robotundan dolayı destek ekibimizin %90'ını işten çıkarmak zorunda kaldık. Zorunlu mu? Evet. Gerekli mi? Kesinlikle.





İlk yanıta kadar geçen süre 1dk 44s'den anında cevaba çıktı!

Çözünürlük süresi 2sa 13dk'dan 3 dakika 12 saniyeye çıktı

Müşteri destek maliyetleri yüzde 85 oranında azaltıldı" ifadelerini kullandı.

Shah, Tweet'lerinde ekonomik durumu dikkate aldıklarını ve karlılığa odaklandıklarını ifade etti.



Ayrıca, tüm müşterilerin kendi yapay zeka asistanlarına sahip olabilmeleri için botu ve yapay zeka platformunu nasıl oluşturduklarını da paylaştı.



Son yıllarda, üretken yapay zeka araçlarının daha yaygın ve erişilebilir hale gelmesi, işçilerin teknoloji tarafından işlerinin alınmasından endişelenmelerine yol açıyor.

