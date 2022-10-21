Hindistan'dan Google'a 161 milyon dolar para cezası

Hindistan, piyasaya hakim olmak için Android platformunu kullandığı gerekçesiyle Google'a 161 milyon dolar para cezası verdi.

Hindistan'dan Google'a 161 milyon dolar para cezası

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Güney Kore'den 'a 177 milyon dolar

BBC'nin haberine göre, Rekabet Komisyonunca yapılan açıklamada, devi; Google ChromE  YouTube, Google Haritalar ve diğer uygulamalarının hakimiyetini sağlamak için akıllı telefon üreticileriyle "tek taraflı anlaşmalar" yapmakla suçlandı.

Google'ın, Android işletim sisteminin lisansını "kötüye kullandığını" belirten Komisyon, şirkete bu tür uygulamalardan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, Google'ın bu uygulamasının rekabeti engellediği belirtilerek teknoloji devine 161 milyon dolar ceza verildiği aktarıldı.

Söz konusu ceza veya suçlamalara dair Google'dan henüz açıklama yapılmadı.

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