Hindistan'ın AB benzeri antitröst yasası teknoloji firmalarını endişelendiriyor

Hindistan'ın AB benzeri antitröst yasası önerisi, Apple, Google ve Meta gibi teknoloji firmaları için yeni bir düzenleyici zorluk oluşturacak ve iş modellerini etkileyebilecek katı uyum yükümlülükleri beraberinde getirecek.



Reuters'ın haberine göre, Hindistan hükümeti şu anda Şubat ayında bir panelin mevcut antitröst yasalarını tamamlamak üzere yeni bir “Dijital Rekabet Yasası” önerisini inceliyor.

ABD'deki önemli bir lobi grubu, ticari etkilerinden endişe duyarak bu hamleye karşı çıktı.



İşte Hindistan'ın önerisinin temel ayrıntıları:



YASA KİMLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK?



Yasa, sistemik olarak önemli dijital şirketleri etkileyecek. Yerel cirosu 480 milyon doları aşan ya da küresel cirosu 30 milyar doların üzerinde olan ve dijital hizmetleri için en az 10 milyon yerel kullanıcı tabanına sahip olan şirketler kapsama girecek.



Apple, Google, Meta, Amazon, henüz parlamento tarafından onaylanmamış olan Hindistan yasasının kapsamına girecek.



HİNDİSTAN NEDEN YENİ BİR ANTİTRÖST YASASI İSTİYOR?



Hükümet paneli, dijital pazarın giderek yoğunlaşması ve birkaç büyük şirketin pazar üzerinde muazzam bir kontrole sahip olması nedeniyle yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Panele göre bu durum, daha küçük dijital firmaların ve yeni girişimlerin büyük şirketlere bağımlı olması anlamına geliyor ve pazarlık gücünde dengesizliğe yol açıyor.



YENİ YASA NELERİ GEREKTİRİYOR?



Şirketlerin adil ve ayrımcı olmayan bir şekilde faaliyet göstermeleri gerekecek ve tasarı, AB'nin Dijital Piyasalar Yasası'nda olduğu gibi, ihlaller için bir şirketin küresel cirosunun yüzde 10'una kadar ceza verilmesini öneriyor.



Büyük dijital şirketlerin kamuya açık olmayan kullanıcı verilerini kullanmaları ve platformlarında kendi ürün veya hizmetlerini kayırmaları yasaklanacaktır.

Şirketlerin ayrıca kullanıcıların üçüncü taraf uygulamaları indirme, yükleme veya kullanma becerilerini herhangi bir şekilde kısıtlamaları da yasaklanacak ve kullanıcıların varsayılan ayarları özgürce seçmelerine izin vermek zorunda olacaklar.

HANGİ TEKNOLOJİ FİRMALARI İNCELENİYOR?



Hindistan'da Amazon ve Walmart'ın Flipkart'ı, e-ticaret platformlarında belirli satıcıları teşvik ederek rakiplerine zarar verdikleri gerekçesiyle inceleniyor.

Google, Android mobil işletim sistemi pazarındaki konumunu kötüye kullandığı ve kullanıcıların önceden yüklenmiş uygulamaları kaldırmasını kısıtladığı için antitröst cezalarıyla karşı karşıya kaldı ve yasal mücadelelere karıştı.

Google'ın yanı sıra Apple da, kar amacı gütmeyen bir grubun rakiplerine zarar verdiğini iddia ettiği uygulama içi satın alma sistemlerini teşvik ettiği için incelemeyle karşı karşıya.

