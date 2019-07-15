Hindistan Uzay Araştırmaları Örgütü kalkışın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Yeni kalkış tarihinin kısa süre sonra duyurulacağı bildirildi.
Hindistan'ın "Çandırayan-2" adlı uzay aracıyla ayın karanlık bölgesinde kalan güney kutbunda ilk kez su arama faaliyeti gerçekleştirmesi planlanıyordu.
Fırlatma planlandığı gibi yapılabilseydi uzay aracının 6-7 Eylül'de ay yüzeyine inmesi bekleniyordu.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesinin bağımsızlığının 75. yılını kutlayacağı 2022'ye kadar Hindistan'ın ilk insanlı uzay seferini yapacağını bildirmişti.