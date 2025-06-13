Hint uçağından sağ çıkan tek kişi nasıl hayatta kaldı? “Daha iyi bir açıklamamız yok”

Hindistan’ın Gujarat eyaletinden İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere havalanan Air India uçağının perşembe günü düşmesinin ardından yetkililer uçaktaki yolculardan sadece bir kişinin kurtulduğunu açıklamıştı.



242 kişiyi taşıyan Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçak, yaklaşık 200 metre havalandıktan sonra “Mayday” çağrısı yapmış ve ardından düşerek bir pansiyona çarpmıştı.



Şiddetli çarpışma yangına neden olurken, AI171 sefer sayılı uçaktan sağ çıkan tek kişinin nasıl kurtulduğu merak konusu oldu.



11A NUMARALI KOLTUKTA OTURUYORDU

KAZANIN NEDENİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?