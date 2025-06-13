Hint uçağından sağ çıkan tek kişi nasıl hayatta kaldı? “Daha iyi bir açıklamamız yok”
Hindistan’ın Gujarat eyaletinden havalanan AI171 sefer sayılı uçağın düşmesinin ardından, uçaktaki 242 yolcudan sadece bir kişi hayatta kaldı.
Hindistan’ın Gujarat eyaletinden İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere havalanan Air India uçağının perşembe günü düşmesinin ardından yetkililer uçaktaki yolculardan sadece bir kişinin kurtulduğunu açıklamıştı.
242 kişiyi taşıyan Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçak, yaklaşık 200 metre havalandıktan sonra “Mayday” çağrısı yapmış ve ardından düşerek bir pansiyona çarpmıştı.
Şiddetli çarpışma yangına neden olurken, AI171 sefer sayılı uçaktan sağ çıkan tek kişinin nasıl kurtulduğu merak konusu oldu.
11A NUMARALI KOLTUKTA OTURUYORDUKazadan sağ kurtulan yolcunun İngiliz bir erkek olduğu öğrenildi. İngiliz adamın tam olarak nasıl sağ çıktı halen açıklanmadı. Ancak yolcunun acil çıkış kapısının yanındaki 11A numaralı koltukta oturduğu biliniyor.
Olay yerinden aktarılan haberlere göre, uçak çarpmanın şiddetiyle ikiye bölündü ve söz konusu yolcu kendini uçağın ön yarısında buldu. Arka taraf ise bu esnada alev almıştı.
Yolcu enkazdan yürüyerek çıktı ve kurtarma ekipleri tarafından bulundu.
Griffith Üniversitesi’nde havacılık alanında kıdemli öğretim görevlisi Guido Carim Junior, The Conversation’da kaleme aldığı yazıda, araştırmaların genelde uçağın arka tarafının daha güvenli olduğunu gösterdiğini aktardı.
“Ancak bu adam ön tarafa oldukça yakındı” diyen akademisyen, şöyle ekledi:
“Şu ana kadar bildiklerimize dayanarak uzman görüşüm, buna şans ya da mucize demekten daha iyi bir açıklamamızın olmadığı yönünde.”
KAZANIN NEDENİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?Hindistan Uçak Kazası Soruşturma Bürosu’nun kazayla ilgili soruşturmaya liderlik etmesi bekleniyor. Büro uçaktaki yolcuların ülkelerinden uzmanların da yer alacağı bir ekip kuracak.
Hava kazası soruşturmaları uzun sürebiliyor. Genellikle ön rapor kazadan 3 ila 6 ay sonra yayınlanıyor. Nihai raporun yayınlanması ise iki yılı bulabiliyor.
Enkazda bulunan maddi delillerin yanı sıra, uçağın uçuş kayıt cihazı ve kokpit ses kayıt cihazından gelen verileri içeren kara kutunun incelenmesinin kazayı aydınlatacağı belirtiliyor.
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