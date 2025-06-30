Hırsızlara karşı yeni önlem: Evinizi Google Haritalar'dan silin!

İnsanlar evlerini güvende tutmak için her yolu deniyor. Gelişmiş kilitlerden güvenlik kameralarına kadar pek çok önlem alınıyor. Ancak bir uzmana göre, ev sahiplerinin unuttuğu basit bir ayrıntı evlerini risk altına sokuyor olabilir.



Uzmana göre evinizi Google Haritalar’da bulanıklaştırmak, güvenli hale getirmek açısından çok önemli.

SOYGUNLARIN ÖNÜNE GEÇEBİLİR



Bazı hırsızlar uygulamayı giriş yollarını, güvenlik önlemlerini ve değerli eşyaları öğrenmek için kullanıyor olabilir. Bu basit dijital önlem, olası soygunların önüne geçebilir.



Güney Kaliforniya'daki Riverside Polis Departmanı'nda görevli memur Ryan Railsback, bazı ev sahiplerinin bu koruyucu adımı çoktan attığını bildiklerini söylüyor ve diğerlerine de aynı şeyi yapmayı tavsiye ediyor.



ABC News’e konuşan Railsback, “Suçlular insanları mağdur etmenin yeni ve yaratıcı yollarını arıyor. Halkın bu konuda bilinçli olması ve suçluların yöntemlerine karşı önlem alması iyi olur.” ifadelerini kullandı.



EVİNİZİ NASIL BULANIKLAŞTIRABİLİRSİNİZ?

Google’a göre, isteyen herkes Google Street View’da evinin bulanık görünmesini talep edebilir. Google’ın internet sitesinde şu açıklama yer alıyor:



“Google Street View araçları, kamusal yollardan görüntüler yakalar ve bu görüntülerde eviniz yer alabilir. Eğer bir görüntü uygunsuz içerik barındırıyorsa ya da evinizin görünmesini istemiyorsanız, bulanıklaştırma talebinde bulunabilirsiniz. Eviniz bir kez bulanıklaştırıldığında bu işlem kalıcıdır. Sadece ev sahibi ya da kiracı bu talepte bulunabilir.”



Bilgisayar ya da akıllı telefon üzerinden evinizi bulanıklaştırmak için önce Google Haritalar'da evinizi bulun.



Bulanıklaştırmak istediğiniz Street View görüntüsünü açın ve sağ alt köşede yer alan “Sorun bildir” seçeneğine tıklayın. Formu doldurup gönderin.