IO Interactive tarafından geliştirilen dünyaca ünlü video oyunu serisi Hitman’in 2014 yılında kullanıcılarla buluşan mobil oyunu Hitman Sniper, Android platformunda kısa süreliğine ücretsiz oldu.
Android kullanıcıları oyunu 6 Eylül’e kadar ücretsiz indirebilirler. iOS kullanıcıları için ise böyle bir kampanya ne yazık ki mevcut değil.
Keskin nişancılık türünde yer alan oyunda 150’nin üzerinde görev, 10 farklı kontrat ve 16 farklı silah bulunuyor.
Oldukça güçlü grafikleriyle dikkat çeken oyun, aynı zamanda Türkçe dil desteğine de sahip.