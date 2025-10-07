Hız testine sokuldular: iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra’nın gerisinde kaldı

YouTube kanalı PhoneBuff, iki modeli aynı koşullarda karşılaştırarak objektif bir hız testi gerçekleştirdi. Testte, her iki telefonda da aynı uygulamalar sırasıyla açılıp kapatıldı — tıpkı günlük kullanımda olduğu gibi. Birinci turda web uygulamaları, oyunlar ve fotoğraf düzenleme araçları açılırken; ikinci turda bu uygulamalar bellekten yeniden başlatıldı.

SAMSUNG 13 SANİYE ÖNDE TAMAMLADI

Sonuçlara göre Galaxy S25 Ultra, ilk turu 13 saniye önde tamamladı. iPhone 17 Pro Max, ikinci turda 2 saniye daha hızlı olsa da, bu fark genel sonucu değiştirmedi. Böylece Samsung’un cihazı testi açık ara kazandı.



PhoneBuff’un testi, cihazları aynı Wi-Fi koşullarında, eşit ekran parlaklığı ve oda sıcaklığında çalıştıran robotik sistemle yapıldığı için, diğer sosyal medya testlerine göre daha objektif kabul ediliyor.

IPHONE HALA HIZLI

Uzmanlara göre, bu fark günlük kullanımda büyük bir performans sorununa işaret etmiyor. iPhone 17 Pro Max hala son derece hızlı ve istikrarlı bir telefon. Ancak test, Samsung’un Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinin Apple’ın yeni A19 Pro çipine karşı ciddi bir avantaj yakaladığını gösteriyor.



Apple’ın önümüzdeki yıl tanıtacağı A20 serisi çipler, bu performans farkını kapatmak için büyük bir sınav verecek gibi görünüyor.