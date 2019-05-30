HMD Global ile Qualcomm arasında 5G işbirliği hayata geçirildi. Anlaşmaya göre Qualcomm, HMD Global'a 3G, 4G ve 5G tek modlu ve çok modlu cihazları tam şekilde geliştirmesi, üretmesi ve satması için patent lisansları verdi.

Anlaşmayı değerlendiren HMD Global CEO'su Florian Seiche şunları söyledi:



"Her gün daha iyiye giden, gelişen telefonlar sunma isteğimiz bize yön veriyor. Bunun için, tüm dünyada sınıfının en iyisi iş ortaklarıyla yakın bir çalışma içindeyiz. Qualcomm ile yaptığımız iş birliği, pazara öncü yenilikler sunmamızı ve tüketicilere verdiğimiz sözü tutmamızı sağlıyor."



Qualcomm’un, HMD Global ile uzun süreli bir teknoloji ilişkisine dayalı 3G, 4G ve 5G çok modlu lisans anlaşmaları imzalamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Qualcomm Başkan Yardımcısı ve Qualcomm Teknoloji Lisansları Departmanı Başkanı Alex Rogers, "5G'ye geçişin öncülüğünü yapan Qualcomm olarak, devrim yaratan 3G/4G/5G teknolojilerimizi HMD Global gibi orijinal malzeme üreticilerinin kullanımına sunmaktan ve tüm dünyada ilgi çeken ürünleri pazara çıkarmalarına destek olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.