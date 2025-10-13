Hollanda hükümeti Çinli çip üreticisine el koydu

Hollanda hükümeti, otomobil ve elektronik ürünlerde kullanılan yarı iletkenlerin tedarikini güvence altına almak amacıyla, Çinli Wingtech Technology’nin iştiraki olan Hollanda merkezli Nexperia’nın kontrolünü devraldı.

BBC'nin aktardığına göre, Lahey yönetimi bu adımı “ciddi yönetim eksiklikleri” gerekçesiyle attı. Hükümet, Nexperia’nın kritik teknolojilerinin Avrupa’nın ekonomik güvenliğini tehdit edebileceği ve acil durumlarda çip tedarikinin aksayabileceği uyarısında bulundu.

Ekonomi Bakanlığı açıklamasında, “Bu sinyaller, Hollanda ve Avrupa topraklarındaki hayati teknolojik bilgi ve yeteneklerin korunması açısından risk oluşturuyor” ifadeleri yer aldı.

HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Karar kapsamında, Hollanda Ekonomi Bakanı Vincent Karremans, şirketin Avrupa’daki çıkarlarına zarar verebilecek kararlarını geri alma veya engelleme yetkisine sahip olacak. Üretimin ise normal şekilde süreceği belirtildi.

Nexperia’nın Çinli ana şirketi Wingtech, kararın ardından haklarını korumak için hukuki adımlar atacağını açıkladı. Şirketin Şanghay Borsası’ndaki hisseleri, haberin ardından yüzde 10 değer kaybetti.

Wingtech, yaptığı açıklamada faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü, tedarikçi ve müşterileriyle yakın temas halinde olduklarını bildirdi. Ancak Hollanda mahkemesi, bu ayın başlarında Wingtech Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Xuezheng’i Nexperia’daki görevlerinden uzaklaştırmıştı.

Bu gelişme, son dönemde ticaret politikaları ve Pekin’in Rusya ile ilişkileri nedeniyle gerilen Avrupa Birliği–Çin hattında tansiyonu daha da artırma potansiyeli taşıyor.

ABD, Aralık 2024’te Wingtech’i ulusal güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle kara listeye almıştı. İngiltere de benzer şekilde, Nexperia’yı Newport’taki çip fabrikasını ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle elden çıkarmaya zorlamıştı.