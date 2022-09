Hollanda'da iklim krizine karşı et reklamına yasak gelebilir

Hollanda'nın Haarlem şehri, kamusal alanda et reklamlarını yasaklamaya hazırlanıyor.



Bunun nedeni et tüketiminin iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkisi.



Birleşmiş Milletler'e göre dünyadaki sera gazı emisyonlarının en az yüzde 14'ünün kaynağı büyükbaş hayvan yetiştiriciliği.



Bu oran, hava ve kara trafiğinin yol açtığı sera gazı emisyonundan daha yüksek.



Tasarıyı Hollanda'nın Yeşiller Partisi hazırladı. Et endüstrisi ve aşırı sağcı parti, ifade özgürlüğünün engellemesi olarak nitelendirdikleri teklife karşı çıkıyor.



2024'ten itibaren uygulanması plananlanan tasarıya göre, et reklamlarının çoğunluğu, toplu taşımada, reklam panolarında ve barınaklarda yasaklanacak.



Teklif kanunlaşırsa, 160 bin nüfuslu Haarlem, et reklamlarını kamusal alanda yasaklayan ilk şehir olacak.

İLK ŞEHİR OLACAK



Yetkililer, sürdürülebilir şekilde üretilen etin reklam yasağına dahil edilip edilmeyeceğine ise henüz karar verilmediğini belirtti.



Hollanda'da daha önce küresel ısınmaya karşı benzer kısıtlamalar devreye girmişti.



Amsterdam ve Lahey'de havacılık ve fosil yakıt endüstrileri için reklamlar yasak yasaklanmıştı.



Sığırların atmosfere saldığı metan gazı küresel ısınmaya neden oluyor.



Hayvanlara otlak açılabilmesi için ağaçların kesilmesi de iklim değişikliğini artıran sebeplerden.



Bilim insanları, et tüketiminin azaltılmasıyla daha az toprak kullanılarak daha çok kişiye besin sağlanabileceğine dikkat çekiyor.