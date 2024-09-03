Hollanda'da yüz tanıma şirketine  30,5 milyon euro ceza

Hollanda'da Veri Koruma Kurumu (DPA) yüz tanıma şirketi  Clearview AI'ya yasa dışı yüz tanıma veri tabanı oluşturduğu gerekçesiyle  para cezası uyguladı.  Kurum,  veri tabanında görüntüleri yer alan kişilerin yeterince bilgilendirilmediğini söyledi.

Hollanda'da yüz tanıma şirketine  30,5 milyon euro ceza

Veri Koruma Kurumu (DPA), yazılım firması Clearview AI'ya yasa dışı yüz tanıma veri tabanı oluşturduğu gerekçesiyle 30,5 milyon euro para cezası kesti.

DPA'dan yapılan açıklamada, dünya genelinde yüz tanıma teknolojisi hizmeti veren Avustralyalı Clearview AI'nın milyarlarca yüz fotoğrafından oluşan "yasa dışı bir veritabanı" oluşturması nedeniyle şirkete ceza kesildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu veri tabanının oluşturulmasının ve veri tabanında görüntüleri yer alan kişilerin yeterince bilgilendirilmemesinin Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan Genel Veri Koruma Yönetmeliğini (GDPR) ciddi şekilde ihlal ettiği belirtilerek, bu nedenle Clearview AI'ye 30,5 milyon avro para cezası verildiği kaydedildi.

"HAYLİ MÜDAHALECİ BİR "

DPA, Hollandalı şirketleri Clearview'in hizmetlerini kullanmamaları noktasında uyararak, Clearview AI'nın GDPR ihlallerini durdurmaması halinde, para cezasının yanı sıra 5,1 milyon avroya varan uyumsuzluk cezalarıyla karşı karşıya kalacağını bildirdi.

DPA Başkanı Aleid Wolfsen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Clearview AI'nın hizmetlerinin kullanımının Hollanda yasalarına göre de yasa dışı olduğunu belirterek, "Yüz tanıma teknolojisi, dünyadaki herhangi birine kolayca uygulayamayacağınız, hayli müdahaleci bir teknolojidir." ifadelerini kullandı.

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